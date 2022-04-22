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"Укрпошта" запускає черговий бестселлер: який вигляд матиме нова марка (фото)

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 19:19
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Марка матиме назву "Руський Воєнний Корабель … ВСЬО"
Про запуск нової марки анонсував гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський
Про запуск нової марки анонсував гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Руський Воєнний Корабель … ВСЬО" кількістю у 5 млн примірників та один мільйон конвертів.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

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Сьогодні ми анонсуємо випуск другої марки цієї серії – "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО" або "Russian Warship … DONE". В рамках цього блоку представлена і перша марка серії, тож всі хто бажає мати цей символ історії на пам’ять для себе отримає таку можливість (але не для відправки) і друга – яку Ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал, — написав гендиректор компанії.

Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон. І, так як марка все ж паперова, за словами Смілянського, навіть потужні DDоS атаки з боку Росїї, не завадять її випуску.

Нова марка від пошти
Нова марка від пошти / Фото: Facebook

Першу марку з кораблем продали за 5 млн гривень

Українську марку "Російський військовий корабель, іди нах*й" продали за 5 мільйонів гривень на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі".

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Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

"Сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект із автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – зазначили в "Укрпошті".

Нагадаємо, що на міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів.

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Раніше ми писали, які обмеження ввела "Укрпошта" на продаж легендарної марки.

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