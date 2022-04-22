Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

WizzAir знову в Україні: куди і на коли можна забронювати квитки

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 14:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Угорська бюджетна авіакомпанія має намір відновити роботу в Україні
WizzAir знову в Україні: найближча дата вильоту – 4 липня. Фото: pixabay
WizzAir знову в Україні: найближча дата вильоту – 4 липня. Фото: pixabay / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на авіарейси з України вже цим цим.

Забронювати квитки вже можна на сайті компанії.

Реклама

Літаки курсуватимуть з аеропорту Києва та Львова вже з липня .

Реклама

Зазначимо, що ще 18 лютого Wizz Air відклала поновлення шістнадцяти рейсів з Києва, Львова, Одеси та Харкова до міст Європи.

Безкоштовні квитки українцям

Весь світ допомагає Україні у боротьбі з російською агресією, не стала виключенням і угорська авіакомпанія, яка з перших днів війни підтримала українських біженців Для наших співвітчизників було виділено 100 тисяч безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах.

Українці могли вилітати на літаках компанії із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Квитки можна було забронювати на офіційному веб-сайті Wizz Air.

Реклама

Раніше ми розповідали, що угорська авіакомпанія після вторгнення РФ в Україну змушена була повністю зупинити роботу в нашій країні. Також компанія відмовилася від польотів у Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?👇
Дізнатись
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти