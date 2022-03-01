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Wizz Air отменила рейсы в Украину — когда возобновят авиасообщение

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 марта, 12:05
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Венгерская авиакомпания отменила буквально все рейсы в Украину
Бюджетная авиакомпания отменила рейсы к 17 марта
Бюджетная авиакомпания отменила рейсы к 17 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Украину до 27 марта.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина".

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Согласно системе бронирования авиакомпании, первые рейсы к продаже по направлениям компании из/в Украину — на воскресенье, 27 марта.

Владельцы билетов к этой дате получили от компании предложения:

  • обменять их на рейсы с более поздней датой;
  • вернуть деньги;
  • положить их на годовой депозит для покупки билетов в будущем с 20-процентной добавкой.

Напомним, что Wizz Air приостановил рейсы в Украину еще с 24 февраля, когда началось полномасштабное российское вторжение в страну. Зато до 4 марта компания также воздерживается от полетов в столицу Молдовы Кишинева, выполняя их в румынский аэропорт Ясси.

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Wizz Air также сообщил, что работает над эвакуацией своих бортов и сотрудников с семьями из Украины.

Чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада 23 февраля приняла проект постановления о введении по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайного положения. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов.

Время действия – с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток.

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На территориях действия чрезвычайного положения устанавливаются, в частности, такие меры:

  • установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории (при необходимости);
  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
  • усиление охраны гражданского правопорядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
  • запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на которые устанавливается судом.

Напомним, что Болгария закрывает небо для русских самолетов.

Ранее мы также писали, что "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест.

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