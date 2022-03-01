Wizz Air скасувала рейси в Україну — коли відновлять авіасполучення

Угорська авіакомпанія скасувала буквально всі рейси в Україну

Бюджетна авіакомпанія скасувала рейси до 17 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну до 27 березня.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з системою бронювання авіакомпанії, перші рейси до продажу за напрямками компанії з/в Україну – на неділю, 27 березня.

Власники квитків до цієї дати отримали від компанії пропозиції:

обміняти їх на рейси з пізнішою датою;

повернути гроші;

покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з 20-відсотковою добавкою.

Нагадаємо, що Wizz Air призупинив рейси в Україну ще з 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення до країни. Натомість до 4 березня компанія також утримується від польотів до столиці Молдови Кишинева, натомість виконуючи їх до румунського аеропорту Яссі.

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Wizz Air також повідомив, що працює над евакуацією своїх бортів і співробітників із сім'ями з України.

Надзвичайний стан в Україні

Верховна Рада 23 лютого ухвалила проєкт ухвали про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.

Час дії – з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

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На територіях дії надзвичайного стану встановлюються, зокрема, такі заходи:

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом.

Нагадаємо, що Болгарія закриває небо для російських літаків.

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