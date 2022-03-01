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Wizz Air скасувала рейси в Україну — коли відновлять авіасполучення

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 12:05
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Угорська авіакомпанія скасувала буквально всі рейси в Україну
Бюджетна авіакомпанія скасувала рейси до 17 березня
Бюджетна авіакомпанія скасувала рейси до 17 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну до 27 березня.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з системою бронювання авіакомпанії, перші рейси до продажу за напрямками компанії з/в Україну – на неділю, 27 березня.

Власники квитків до цієї дати отримали від компанії пропозиції:

  • обміняти їх на рейси з пізнішою датою;
  • повернути гроші;
  • покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з 20-відсотковою добавкою.

Нагадаємо, що Wizz Air призупинив рейси в Україну ще з 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення до країни. Натомість до 4 березня компанія також утримується від польотів до столиці Молдови Кишинева, натомість виконуючи їх до румунського аеропорту Яссі.

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Wizz Air також повідомив, що працює над евакуацією своїх бортів і співробітників із сім'ями з України.

Надзвичайний стан в Україні

Верховна Рада 23 лютого ухвалила проєкт ухвали про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.

Час дії – з 00 години 00 хвилин 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб.

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На територіях дії надзвичайного стану встановлюються, зокрема, такі заходи:

  • встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
  • посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом.

Нагадаємо, що Болгарія закриває небо для російських літаків.

Раніше ми також писали, що "Антонов" протягом трьох років збудує п'ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць.

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