Чехия прекратит выдачу виз гражданам России, однако есть исключения

Чехия перестанет выдавать россиянам временное разрешение на проживание и приостановит прием заявлений на получение визы гражданами России во всех посольствах.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала 25 февраля.
Меры направлены в ответ на военное вторжение России в Украину.
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"Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения будут составлять только те случаи, когда визы и виды на жительство необходимы по гуманитарным соображениям", – заявил он.
По сообщению министра внутренних дел Чехии, украинцам продлят краткосрочные виды на жительство. По подсчетам чешских властей, такая мера будет касаться 60 000 граждан Украины, находящихся в Чехии с видами на жительство.
Ранее аналогичные решения приняли власти Литвы и Латвии. Они также прекратили выдачу виз россиянам в знак солидарности с Украиной.
Польша закрывает небо для российских самолетов
Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.
Это значит, что российские самолеты не смогут:
- взлетать из польских аэропортов;
- приземляться в Польше;
- летать над Польшей в транзитном режиме.
Ранее мы также сообщали о том, как санкции от США повлияли на российские банки.
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