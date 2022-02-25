Чехія припинить видачу віз громадянам Росії, проте є винятки

Припинять і видачу тимчасового дозволу на проживання

Чехія призупинила видачу віз росіянам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чехія перестане видавати росіянам тимчасовий дозвіл на проживання і зупинить прийом заяв на отримання візи громадянами Росії у всіх посольствах.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала 25 лютого.

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Заходи спрямовані у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну.

"Чехія призупиняє видачу громадянам Російської Федерації віз та дозволів на тимчасове проживання. Винятки становитимуть лише ті випадки, коли візи і посвідки на проживання необхідні з гуманітарних міркувань", – заявив він.

За повідомленням міністра внутрішніх справ Чехії, українцям продовжать короткострокові посвідки на проживання. За підрахунками чеської влади, такий захід стосуватиметься 60 000 громадян України, які перебувають у Чехії з такими посвідками на проживання.

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Раніше аналогічні рішення ухвалила влада Литви та Латвії. Вони також припинили видачу віз росіянам на знак солідарності з Україною.

Польша закриває небо для російських літаків

Російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Влада країни запровадила такі обмеження у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

Це означає, що російські літаки не зможуть:

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злітати із польських аеропортів;

приземлятися в Польщі;

літати над Польщею у транзитному режимі.

Раніше ми також повідомляли, як санкції від США вплинули на російські банки.