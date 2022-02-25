Польша закриває небо для російських літаків через війну в Україні

Більше російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі
Польща закриває повітряний простір для літаків із Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Російські літаки не зможуть здійснювати польоти у повітряному просторі Польщі. Влада країни запровадила такі обмеження у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Facebook.
"Я наказав підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору над Польщею для російських авіакомпаній", – написав Моравецький.
Це означає, що російські літаки не зможуть:
злітати із польських аеропортів;
приземлятися біля Польщі;
літати над Польщею у транзитному режимі.