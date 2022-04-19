Робота в Польщі для українців: де найбільше потребують робочої сили

Розповідаємо, які вакансії найчастіше пропонують українцям, та скільки за це платять

Вакансій для українців на порталах доволі багато / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни на території нашої держави в українських біженців, що виїхали за кордон, зокрема в Польщу, постало питання пошуку роботи. Комусь, якщо володієш спеціальними навичками та головне — мовою, знайти її достатньо легко, іншим для цього знадобиться чимало часу та нервів.

"Сьогодні" розповість вам про основні позиції, на які влаштовуються українці, та які вакансії їм пропонують.

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Насправді, сайтів пошуку роботи існує чимало, це може бути і work.ua, і rabota.ua, і jooble, і europeservice тощо. В основному, пропонують роботу, орієнтовану на чоловіків, оскільки підприємства потребують саме їхню силу. Однак, через великий наплив біженців (станом на 19 квітня в Польщу вже виїхало 2,8 млн українців), а саме жінок, роботодавці намагаються переформатовувати свою роботу під них.

Так, за даними europeservice, українським жінкам пропонують такі вакансії:

працівник підприємства Balcerzak в місті Слава (заробітна плата 119-150 грн за годину нетто, проживання надається, графік 6 днів на тиждень по 10 годин);

працівник на виробництво мʼясної продукції в Познань (заробітна плата 35700-42000 грн, графік 6 днів на тиждень по 10-12 годин, проживання надається);

працівник на виробництво електричних пучків в Люблін (заробітна плата 115 грн в годину, графік 5-6 днів на тиждень по 12 годин на день, проживання надається).

Чоловікам пропонують значно більше вакансій. В додаток до вищезгаданих, можна знайти ще такі:

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працівник на меблевому виробництві (25200 грн заробітна плата, графік по 10 год 6 днів на тиждень, проживання безкоштовне);

працівник на дорожніх роботах (111-138 грн за годину, графік по 12 годин 5 днів на тиждень, проживання безкоштовне);

працівник виробництва LG Electronics (112 грн за годину, графік 6 днів на тиждень по 10 год, проживання безкоштовне).

Також українці шукають роботи, де не є обовʼязковим досконале володіння польською мовою. В основному, це компанії, що орієнтуються на російсько- чи україномовних людей, приміром, консультант українців в банку.

Матеріальна допомога для біженців в Польщі

Українські біженці в Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн).

Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

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Гроші можуть отримати до 4-х осіб з однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, а для кожного наступного – 610.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати українським біженцям, які їдуть до Польщі власним авто.

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