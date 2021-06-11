Рост зарплат чиновников и странная индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Кабмине подумывают о 10-процентном сокращении госслужащих, а работающие пенсионеры не получили ожидаемой прибавки

Денег на всех не хватает / Фото: Сегодня

Кабмин уж который месяц пытается запустить реформу госуправления и повысить престиж госслужбы, работающие пенсионеры ожидают реального повышения пенсий, а от "Нафтогаза" требуют разблокировать счета 65 коммунальных предприятий.

Сокращение госслужащих

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Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках реформы госуправления предельную численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений уменьшат примерно на 10%.

По его словам, параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

Новая финансовая модель на первом этапе будет введена в четырех ведомствах:

Секретариат Кабмина;

Минфин;

Минцифры;

Нацагентство по вопросам госслужбы.

Застой на валютном рынке

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал сайту "Сегодня", что в ближайшие время активность на валютном рынке снизится, а гривня обоснуется в пределах 27,05-27,15 за доллар.

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По его словам, участники рынка ожидают решения НБУ по учетной ставке (17 июня) и итогов встречи Байден-Путин (16 июня), поэтому могут взять паузу. Впрочем, у нерезидентов много накопленных гривневых позиций, поэтому, вероятно, покупать ОВГЗ будут во вторник. Но станут ли продавать валюту – будет зависеть от результатов встречи президентов США и РФ.

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В "Борисполь" – с ветерком

"Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы из Киева в Международный аэропорт "Борисполь" в связи с резким увеличением пассажиропотока с приходом лета. Спрос пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт и обратно растет. В мае заполненность этого маршрута в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Поэтому с 11 июня по этому маршруту начал курсировать рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов. При этом четыре добавленных рейса из шести будут курсировать ночью и ранним утром, что очень удобно для пассажиров, прибывших в главные воздушные ворота страны в темное время суток и имеющих возможность добраться до столицы всего за 80 грн.

Проделки "Нафтогаза"

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" заблокировал счета 65 коммунальных предприятий. По его словам, средства, уплаченные гражданами за услуги с января – заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег.

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"Местные власти выполнили свои обязательства: во время отопительного сезона тарифы не повышались, была бесперебойная поставка услуг. А сейчас стоит вопрос, как будут списаны образовавшиеся долги, задолженности по штрафным санкциям и как "Нафтогаз" разблокирует счета 65 коммунальных предприятий", – сетует Слобожан.

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Индексация пенсий без повышения

После индексации пенсий работающим пенсионерам многие из них так и не увидели повышения выплат. По информации Пенсионного фонда, под пересчет попали 633 тыс. чел., а надбавку получила половина – 313 тыс. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер.

Как выяснил сайт "Сегодня", на самом деле пенсии повысили всем, кому был положен перерасчет. Просто у многих пенсионеров пенсия оказалась ниже минимальной из-за маленькой зарплаты или нехватки трудового стажа.

Но так как пенсия не может быть меньше минимальной (сейчас 1769 грн), а у тех, кто имеет достаточный страховой стаж (женщины 30 и мужчины 35 лет), она не может быть меньше 2200 грн, то таким пенсионерам государство доплачивает из госбюджета. Поэтому после апрельского перерасчета могло получиться, что у работающего пенсионера его личная пенсия стала больше, а доплата – меньше.

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Например, заработанная два года назад пенсия была 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумме 1497 грн. За два года минпенсия выросла до 1769 грн (+272 грн) вместе с ростом соцстандартов. Соответственно, выросла и доплата от государства – до 469 грн. После перерасчета пенсия повысилась до 1400 грн, а доплата снизилась до 369 грн. В целом пенсионная выплата не изменилась. Вот такие странности…

Напомним, 10 июня сайт "Сегодня" писал об автоматических пенсиях и e-больничных.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа