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Нацбанк опустил доллар и серьезно обвалил евро: официальный курс на выходные

11 июня 2021 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 14 июня

Доллар и евро продолжают уходить вниз / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Доллар и евро продолжают уходить вниз / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 14 июня:

11.0614.06Изменение
1 доллар США27,11 грн27,04 грн- 0,07
1 евро32,99 грн32,79 грн- 0,20
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Этот курс также будет действительным в течение выходных дней, 12 и 13 июня.

По сравнению со значениями 11 июня курс доллара упал на 7 копеек после роста на 2 копейки. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 7 по 14 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.

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Курс евро продолжает уходить все ниже психологического рубежа. Евровалюта обвалилась еще на 20 копеек после просадки на 3 копейки днем ранее. Это стало минимумом с начала сентября 2020 года.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Тем временем в украинском Кабмине прогнозируют, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 грн:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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