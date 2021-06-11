В Украине станет меньше чиновников. На сколько сократят и как будут платить

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что численность госслужащих сократиться на 10%, систему оплаты труда изменят

Штат чиновников сократят, оплату труда изменят. Коллаж: "Сегодня"

Предельную численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений уменьшат примерно на 10%. Это делается в рамках реформы госуправления.

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Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", – сообщил он.

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Новая финансовая модель на первом этапе будет введена в четырех ведомствах:

Секретариат Кабмина;

Минфин;

Минцифры;

Нацагентство по вопросам госслужбы.

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"А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал добро для работы пенсионеров на госслужбе до 70 лет.