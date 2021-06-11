Оставил без денег: "Нафтогаз" заблокировал счета 65 коммунальных предприятий

В Ассоциации городов Украины не знают, как спишут долги и задолженности по штрафным санкциям

"Нафтогаз" заблокировал счета 65 коммунальных предприятий / Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

НАК "Нафтогаз Украины", который тепловики обвинили в дискриминации и потребовали снижения цены газа, заблокировал счета 65 коммунальных предприятий.

Реклама

Об этом исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан рассказал РБК-Украина.

По его словам, средства, уплаченные гражданами за услуги с января – заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег.

Как пишет издание, вопрос тарифов и финансовое состояние предприятий ТКЭ – сейчас проблема номер один для местной власти. В феврале Кабинет министров, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и АГУ подписали меморандум о взаимопонимании. Он обозначал, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду, в обмен государство реструктуризирует их долги. Но центральная власть свою часть "сделки" пока не выполнила.

Читайте также: "Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"

Реклама

"Местные власти выполнила свои обязательства: во время отопительного сезона тарифы не повышались, было бесперебойное снабжение услуг. А сейчас стоит вопрос, как будут списаны образовавшиеся долги, задолженности по штрафным санкциям и как "Нафтогаз" разблокирует счета 65 коммунальных предприятий", – добавил Слобожан.

Напомним, 10 июня Минэнерго, Минрегион и НАК "Нафтогаз Украины" провели совещание по поводу реализации плана подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов, на которой НАКу напомнили о договоренностях с Кабмином.

Смотрите, о чем еще сообщают новости "Сегодня":