Роста цен не сможем избежать: сколько за все придется платить в конце года

В Национальном банке Украины рассказали, какая инфляция нас ждет до конца этого года

К концу года уровень инфляции увеличится / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война РФ против Украины не могла не отразиться на ценах. Украинцы уже почувствовали на себе последствия инфляции, однако это не конец и рост цен еще впереди.

Такую оценку предоставил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в колонке на НВ.

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В условиях войны избежать роста цен невозможно

В Нацбанке уже есть данные об инфляции в апреле. На основе web-scraping (метод сбора цен с онлайн-супермаркетов) специалисты собрали информацию и заключили, что в апреле инфляция составила 15,9%.

Однако это не конец подорожанию.

"В конце года инфляция может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", – заявил Шевченко.

Однако глава НБУ добавил, что в мире еще не было примеров, когда страна вошла в военное положение и имела столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику.

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По словам Шевченко, у Украины есть хороший опыт в борьбе с инфляцией. Рост цен будет сдерживаться с помощью фиксации курса, а также пока не будет отменена часть ограничений, введенных с начала военного положения.

"Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%. Мы постепенно восстановим прогнозный цикл и снова начнем применять учетную ставку для снижения инфляции 5% и удержание под контролем инфляционных ожиданий", – добавил глава НБУ.

Сколько украинцы будут тратить в мае

Ранее "Сегодня" писали, что в Украине цены на продукты увеличиваются преимущественно из-за логистических проблем. Один и тот же продукт в разных регионах может иметь разную цену. Это потому, что в один регион добраться легко, а в другой добраться значительно труднее из-за боевых действий, разрушенных дорог, мостов, заминирования и т.д. Соответственно, пути для поставки прокладывают в объезд привычным, и эти расходы сказываются на конечной цене на продукт.

Кроме того, точно в цене вырастет хлеб. Из-за войны Украина не смогла экспортировать зерно за границу. Сейчас в мире зерновые подскочили на 70% в цене по сравнению с прошлым годом, потому что Украина не может поставлять продукцию. Как только наши порты разблокируются, а зерно уйдет за границу, цены возрастут и у нас.

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Большой рост прогнозируют и ценам на горючее. А вот за оплату коммунальных услуг в мае беспокоиться не стоит. Правительство отложил пересмотр тарифов до окончания войны.

Подробно о том, что будет с ценами на разные товары в скором времени, читайте в нашем материале.

Также мы писали, что будет с ценами на овощи борщового набора в мае. И рассказывали, что сети автозаправочных комплексов ОККО и WOG ввели ограничения на продажу горючего на фоне бензинового кризиса.