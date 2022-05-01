Война и борщ: какие цены на овощи следует ожидать в мае

Рассказываем, что будет с ценами на овощи борщового набора в мае

Стоимость продуктов борщового набора значительно вырастет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Конец нынешней весны нетипичен для Украины. Ряд агропредприятий остановил работу или обанкротился. Запасы овощей мизерные, а тепличный овощ многим не по карману.

"Сегодня" узнал, что будет с ценами на овощи борщового набора в этом месяце.

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С начала полномасштабного вторжения в Россию в Украину значительно подорожала часть овощей борщового набора. В частности, морковь и свекла. В настоящее время кило моркови стоит по данным рынка "Шувар": от 17 до 18 грн, а свекла от 16 до 18 гривен. Впрочем, на розничных рынках, за них, кое-где, правят аж 40 грн.

Что подешевело?

Картофель на рынке немного упал в цене. После незначительного удорожания в первый месяц войны цены откатились. В настоящее время килограмм, в среднем, продают по 10 грн. Все зависит от сорта и размера. В текущем сезоне собрали большой урожай, так что до нового хватит. Это позволит в последующие несколько месяцев не поднимать цены на нее.

После налаживания поставок картофеля из хранилищ Сумской, Черниговской и Николаевской областей, а также с параллельным поступлением на внутренний рынок новых объемов качественного картофеля из Польши, предложение в данном сегменте рынка постепенно начало превышать спрос, что и привело к установлению негативных ценовых тенденций, — рассказали в комментарии "Сегодня" аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Май заставит просмотреть ценники

Май заставит рынки и торговые сети кардинально пересмотреть ценники в сторону роста, в частности, из-за дефицита овощей "борщового набора". Не будет в мае:

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моркови;

свеклы;

капусты;

лука.

Вполне ожидаемая ситуация с капустой— цены на нее растут с зимы. Они уже в 2,8 раза выше, чем в прошлом году. И это несмотря на то, что на базарах и в магазинах уже продается белоголовая из теплиц. Цена килограмма, в среднем, 35 гривен.

Спрос на этот овощ позволил фермерам повышать цены на продукцию из запасов. Только за неделю прошлогодняя капуста в хозяйствах подорожала на 19%, а до нового урожая еще далеко. На сегодняшний день килограмм, по данным оптового рынка "Шувар", стоит от 16 до 21 грн.

На полках товар прошлого урожая

Как рассказал "Сегодня" исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, на полках на рынке присутствует урожай с прошлого года, это: картофель, свекла, морковь, капуста.

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Импорт полностью перекрыт, а то, что сейчас дает теплица, очень дорого. Такого овоща очень мало. Поэтому ситуация с высокими ценами, при ограниченном предложении будет практически до момента, пока не появляются первые поступления с открытой почвы, — сказал он.

Что повлияет на цены?

На цену овощей для борща в этом месяце будет значительно влиять и логистика, ведь из оккупированных южных и восточных регионов продукцию сейчас не везут.

Цены на овощи борщового набора будут расти в связи с уменьшением общего объема предложения на потребительском рынке и более или менее устойчивом спросе на овощи. Так что нам стоит ожидать в мае 10% роста цен, — заметил Олег Пендзин.

На формирование цен в условиях войны влияет и подорожание горючего и задержка в пути из-за боевых действий и воздушных тревог. Также в одних регионах предложение может быть избыточным, в других, напротив, наблюдаться дефицит. Следовательно, и цены будут отличаться.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам придется затянуть пояса, а также писали, сколько придется отдать за "польскую базу".