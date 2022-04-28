Цены уже не такие, как раньше: сколько украинцы будут тратить в мае

Рассказываем, какие цены ожидать в мае, и какие товары в Украине подорожают больше всего

Украинцам следует ожидать подорожания, но не всего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения некоторые товары в Украине значительно выросли в цене. К примеру, это касается горючего либо продуктов. Кое-что пока остается на том же уровне, что и в начале февраля.

"Сегодня" собрали прогнозы экспертов по ценам и рассказывают, чего следует ожидать в мае.

Реклама

Цены на продукты

Все эксперты утверждают, что с продовольствием в Украине проблем вообще нет. Однако некоторые продукты все же выросли в цене, особенно овощи. Основная причина роста – это логистические проблемы.

Один и тот же продукт в разных регионах может иметь разную цену. Это потому, что в один регион добраться легко, а в другой добраться намного труднее из-за боевых действий, разрушенных дорог, мостов, заминирования и т.д. Соответственно, пути для поставки прокладывают в объезд привычным, и эти расходы сказываются на конечной цене на продукт.

То же касается и ввоза продуктов из других стран, ведь обычные пути заблокированы.

Реклама

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что цены на овощи будут расти, пока их будут завозить из-за границы. Это будет происходить до конца мая-начала июня. Дальше продавать начнут то, что вырастили уже в Украине, и цены стабилизируются.

Однако не стоит забывать о влиянии логистических проблем, которые будут еще долго влиять на ценообразование.

Кроме того, точно в цене вырастет хлеб. Из-за войны Украина не смогла экспортировать зерно за границу. Сейчас в мире зерновые подскочили на 70% в цене по отношению к прошлому году из-за того, что Украина не может поставлять продукцию. Как только наши порты разблокируются, а зерно уйдет за границу, цены вырастут и у нас.

Реклама

"Пока блокированные порты, Украина не вывозит, в мире растет цена. Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерновые внутри страны, она будет выравниваться. В мире она упадет, а у нас пойдет вверх. То есть будет серьезная основа для роста цены на хлеб", – объяснил Пендзин.

В целом эксперты прогнозируют, что инфляция за год будет на уровне 22-23%.

Что будет с ценами на горючее

С 18 апреля за неделю цены на горючее выросли. А-92 подорожал на 15-40 коп., А-95 – 23-30 коп., дизтопливо – на 1-1,2 грн. Но большой рост еще впереди.

Эксперты Всемирного банка считают, что цены достигнут "исторически высоких показателей". Стоимость энергоносителей вырастет более чем на 50% в течение 2022 года, а стабилизировать ее удастся только в течение 2023-2024 годов.

Вырастут цены и на природный газ в Европе, примерно на 50%, а на уголь – 80%.

Сколько будем платить за газ, свет и воду

А вот за оплату коммунальных услуг в мае беспокоиться не стоит. Правительство отложило пересмотр тарифов до окончания войны.

"Тарифы никто не будет повышать. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы спокойно пройти этот период", – сообщил министр энергетикиГерман Галущенко.

Кроме того, на период военного положения есть определенные послабления. Сама по себе война и военное положение не освобождают от оплаты коммунальных услуг. Однако если вы не можете платить за коммуналку, то в этот форс-мажорный период не будет начисляться ни пеня, ни штрафы. Также во время войны вас не могут отключить от получения услуги, даже если вы не платите за нее.

Также ВР рассматривает законопроект об освобождении некоторых украинцев от обязанности платить за эти услуги. Если его примут, то граждане, которые лишились жилья в результате боевых действий, или те, у кого оно сильно повреждено и непригодно для проживания, будут освобождены от оплаты коммуналки.

Какими будут цены на жилье и стройматериалы

По словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, сейчас провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя, поскольку не работает соответствующий реестр.

"После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе будет дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников выехать из родных мест навсегда нет", – рассказал аналитик.

Также после окончания войны могут взлететь цены на строительные материалы, которые повлекут подорожание строительных работ и, соответственно, жилья на первичном рынке.

В то же время цены на стройматериалы уже выросли. "Сегодня" рассказывали, по данным экспертов, из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставка строительных материалов в Украину усложнилась. Есть сегмент продукции, цена на которую снизилась, но таковой гораздо меньше.

Украинцам назначили дополнительную денежную помощь во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что дополнительную финансовую помощь будут оказывать уязвимым категориям населения, пострадавшим от войны.

Эти категории отдельно определят в меморандуме о сотрудничестве, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, сведения о которых содержатся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, а также из числа людей, подавших заявку на получение помощи через информационную платформу "єДопомога" .

Ориентировочный общий бюджет проекта – 2,4 млрд грн. А размер пособия на человека – 2 500 грн в месяц.

Будут оказывать помощь только 1 месяц. Однако срок могут увеличить, если будет необходимое финансирование. Также организаторы могут просмотреть критерии оказания помощи, если это потребуется.

Чтобы получить деньги, обращаться никуда не нужно. Помощь будут давать даже в том случае, если человек уже получает выплаты из других программ. Также помощь в рамках этой программы не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

Мы также писали, кто может получить компенсацию за разрушенное или поврежденное во время боевых действий жилье, если владелец этого жилья погиб. И объясняли, какие три новые схемы придумали мошенники во время войны и как от них защититься.