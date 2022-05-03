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Зростання цін не уникнемо: скільки за все доведеться платити наприкінці року

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 травня, 12:24
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В Національному банку України розповіли, яка інфляція на нас чекає до кінця цього року
До кінця року рівень інфляції збільшиться
До кінця року рівень інфляції збільшиться / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна РФ проти України не могла не позначитися на цінах. Українці вже відчули на собі наслідки інфляції, однак це не кінець, і зростання цін ще попереду.

Таку оцінку надав голова Національного банку України Кирило Шевченко у колонці на НВ.

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В умовах війни уникнути зростання цін неможливо

В Нацбанку вже мають дані про інфляцію у квітні. На основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів) фахівці зібрали інформацію і зробили висновок, що у квітні інфляція склала 15,9%.

Однак це не кінець подорожчанню.

"Наприкінці року інфляція може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники є неспівставними з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція сягала 60%", – заявив Шевченко.

Однак голова НБУ додав, що у світі ще не було прикладів, коли країна увійшла у воєнний стан, і мала настільки високорозвинену фінансову систему та монетарну політику.

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За словами Шевченка, Україна має гарний досвід у боротьбі з інфляцією. Зростання цін стримуватимуть за допомогою фіксації курсу, а також поки не будуть скасовувати частину обмежень, введених з початку воєнного стану.

"Але щойно запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування (ІТ), який свого часу допоміг здолати ту саму інфляцію у 60%. Ми поступово відновимо прогнозний цикл та знову почнемо застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до цілі НБУ 5% та утримання під контролем інфляційних очікувань", – додав очільник НБУ.

Скільки українці витрачатимуть у травні

Раніше "Сьогодні" писали, що в Україні ціни на продукти збільшуються переважно через логістичні проблеми. Один і той самий продукт у різних регіонах може мати різну ціну. Це тому, що в один регіон дістатися легко, а в інший дістатися значно важче через бойові дії, зруйновані дороги, мости, замінування тощо. Відповідно, шляхи для постачання прокладають в об'їзд звичним, і ці витрати позначаються на кінцевій ціні на продукт.

До того ж, точно в ціні зросте хліб. Через війну Україна не змогла експортувати зерно за кордон. Нині у світі зернові підскочили на 70% в ціні порівняно з минулим роком через те, що Україна не може постачати продукцію. Щойно наші порти розблокуються, а зерно піде за кордон, ціни зростуть і у нас.

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Величезне зростання прогнозують і цінам на пальне. А от за оплату комунальних послуг у травні хвилюватися не варто. Уряд відклав перегляд тарифів до закінчення війни.

Детально про те, що буде з цінами на різні товари незабаром, читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, що буде з цінами на овочі борщового набору у травні. І розповідали, що мережі автозаправних комплексів ОККО та WOG ввели обмеження на продаж пального на тлі бензинової кризи.

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