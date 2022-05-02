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Горючее теперь будут продавать с условиями: ОККО и WOG ввели ограничения

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 11:18
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Сети автозаправочных комплексов ОККО и WOG ввели ограничения на продажу топлива на фоне бензинового кризиса
Компании вводят ограничения из-за кризиса на рынке топлива
Компании вводят ограничения из-за кризиса на рынке топлива / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине из-за войны появился дефицит горючего. Цены постоянно растут, а на заправках выстраиваются огромные очереди. Поэтому некоторые компании вынуждены вводить ограничения.

Теперь на ОККО и WOG будут продавать горючее с определенными лимитами. Подробно о них рассказывает "Сегодня".

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Что изменилось для украинцев

В сети WOG заявили, что продавать смогут всего 10 литров бензина в одно авто в сутки. Но с условием.

"С 29.04 вводится ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом для клиентов было отменено ограничение отпуска в канистры. В компании добавили, что такой вынужденный шаг позволит обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автомобилей защитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.

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В сети ОККО также ввели свои изменения. Отныне действуют следующие правила:

  • клиенты, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – от 10 л в одно авто;
  • клиенты, не имеющие карты Fishka, могут заправить свое авто горючим PULLS 95 и PULLS Diesel – 5 л в одно авто.

Однако есть нюанс.

"Хотим обратить ваше внимание, что предел устанавливается на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток, но не раньше чем через два часа. Что касается бензина А-95 и ДП, по-прежнему заправляем данными видами горючего критическую инфраструктуру, ВСУ по топливным картам и талонам. На автогаз – ограничений нет", – говорится в сообщении.

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Что ждет рынок горючего?

По мнению экспертов Всемирного банка, стоимость горючего достигнет "исторически высоких показателей".

Цены на энергоносители возрастут более чем на 50% в течение 2022 года, а стабилизировать рынок удастся только в течение 2023-2024 годов.

Все это из-за войны с Россией, нарушившей логистику и производственные процессы. Отмечается, что столь масштабное подорожание рынок горючего переживает впервые с 2013 года.

Хотя над проблемой дефицита работают, однако сдерживание цен не обещают. Украинским АЗС уже позволили увеличить наценки на горючее.

Раньше мы рассказывали, что в Украине появилась онлайн-карта с АЗС, которые работают, и писали, что в некоторых сетях АЗС начали продавать новый вид бензина – А-95 ЕСО.

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