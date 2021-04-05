Россия снизила транзит газа через Украину

Российский газовый монополист "Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. В частности, после запуска двух "Турецких потоков" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

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Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, с 1 апреля поставки газа в Румынию со стороны Болгарии также полностью перешли с Украины на "Турецкий поток – 2".

"Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будут завершено продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию тоже через "Турецкий поток-2", – отметил Макогон.

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Он подчеркнул, что для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно, поэтому очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока – 2".

"Транзит газа через Украину – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности", - написал Макогон.

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Отметим,газопровод "Северный поток – 2" уже построен на 95%. По состоянию на 31 марта было пройдено 2339 км из 2460, то есть осталось проложить 121 км (5%) трубы от общей ее протяженности.

Напомним, ранее в "Газпроме" заявили, что Россия не намерена пересматривать контракт с Украиной на транзит газа.

Мы также сообщали, что в Германии Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило требования экологов заблокировать строительство трубопровода "Северный поток – 2" в немецких водах, разрешив достроить его.

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