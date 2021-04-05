Росія знизила транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст "Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. Зокрема, після запуску двох "Турецьких потоків" транзит до Туреччини, Греції і Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

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Про це повідомив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

За його словами, з 1 квітня поставки газу в Румунію з боку Болгарії також повністю перейшли з України на "Турецький потік – 2".

"Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. Якщо будуть завершені продовження "Турецького потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе і транзит до Угорщини теж через "Турецький потік – 2", – зазначив Макогон.

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Він підкреслив, що для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд куб. м транзиту щорічно, тому дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного потоку – 2".

"Транзит газу Україною – це не тільки значний дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки", – написав Макогон.

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Зазначимо, газопровід "Північний потік – 2" вже побудовано на 95%. Станом на 31 березня було пройдено 2339 км із 2460, тобто залишилося прокласти 121 км (5%) труби від загальної її протяжності.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" заявили, що Росія не має наміру переглядати контракт з Україною на транзит газу.

Ми також повідомляли, що в Німеччині Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії відхилило вимоги екологів заблокувати будівництво трубопроводу "Північний потік – 2" у німецьких водах, дозволивши добудувати його.

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