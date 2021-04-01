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"Північний потік – 2" вже майже добудували – скільки залишилося

1 квітня, 12:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Росії чекають завершення робіт вже в цьому році

Газопровід "Північний потік – 2" вже побудований на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 км з 2460 км, тобто залишилося укласти 121 км (5%) від загальної протяжності труби.

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Про це компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG повідомила російським ЗМІ.

Голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков вважає, що будівництво газопроводу все-таки завершиться в 2021 році.

Будівництво газопроводу було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося. В результаті укладання газопроводу ведуть російські судна.

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Уже в травні США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2". Зараз американська влада відслідковують, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останній раз обмеження розширювали в кінці лютого.

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Україна продовжує виступати категорично проти завершення російського проекту:

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будівництво газопровід Nord Stream 2 Північний потік 2

Джерело: ТАСС

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