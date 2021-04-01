"Північний потік – 2" вже майже добудували – скільки залишилося

У Росії чекають завершення робіт вже в цьому році

Газопровід "Північний потік – 2" вже побудований на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 км з 2460 км, тобто залишилося укласти 121 км (5%) від загальної протяжності труби.

Реклама

Про це компанія-оператор проекту Nord Stream 2 AG повідомила російським ЗМІ.

Голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков вважає, що будівництво газопроводу все-таки завершиться в 2021 році.

Будівництво газопроводу було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося. В результаті укладання газопроводу ведуть російські судна.

В тренді Живуть завтрашнім днем: чому інвестори тікають з України

Уже в травні США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2". Зараз американська влада відслідковують, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останній раз обмеження розширювали в кінці лютого.

Реклама

Україна продовжує виступати категорично проти завершення російського проекту:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама