Рассмотрение проекта госбюджета-2022 и новые правила трудоустройства в Украине – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 21 сентября

НБУ решил испытать запуск е-гривни, а в Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, в то же время в Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договоры, которые могут заключаться на срок до пяти лет.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 21 сентября.

Проект госбюджета-2022

Реклама

Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Также продолжится масштабная цифровизация", – отметил Сергей Марченко во время выступления в парламенте.

Ключевые приоритеты госбюджета:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

Индивидуальные трудовые договоры

Реклама

В Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договоры, которые могут заключаться на срок до пяти лет. С их помощью также можно будет устанавливать права и обязанности сотрудника и возможные причины для его увольнения.

Проект закона:

вводит в Кодекс законов о труде статью, согласно которой индивидуальные трудовые договоры могут заключаться на срок до пяти лет;

разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права и обязанности сотрудника, а также возможные причины для его увольнения, даже если таких норм нет в трудовом законодательстве;

Реклама разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы, условия внеурочной работы;

отменяются обязательные графики отпусков – это тоже остается на усмотрение работодателя;

вводится прямая материальная ответственность за вред имуществу работодателя. Если компания понесла убыток из-за нарушений сотрудника, то она имеет право компенсировать потери за счет работника.

Запуск е-гривни

Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации хотят в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату чиновникам в е-гривне.

НБУ исследует тематику цифровых валют центральных банков с 2016 года. Е-гривня подкреплена бумажными деньгами (1:1 с обычной гривней), и ее полностью контролирует регулятор.

Это электронная форма национальной валюты, которая дает возможность снизить стоимость безналичных операций путем отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Цены на продукты

За месяц на 7% снизились цены на картофель, на 25% – на морковь, а на свеклу – на 24%.

ячменные крупы – на 1%;

гороховая крупа – на 3%;

кукурузная крупа – на 1%.

сахар – на 3%.

"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", – отметили в министерстве.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а к целевым 5% постепенно вернется в 2022 году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.