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В Украине упали цены на некоторые продукты: что подешевело в сентябре

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
21 сентября, 12:13
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Помимо снижения цен на основные овощи, произошло также и падение стоимости круп
Овощи в Украине подешевели
Овощи в Украине подешевели / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине подешевели овощи борщевого набора. За месяц на 7% снизились цены на картофель, на 25% – на морковь, а на свеклу – на 24%.

Также в цене упали капуста и лук – на 12% и 16% соответственно, сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

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Что в Украине еще подешевело за последний месяц:

  • ячменные крупы – на 1%;
  • гороховая крупа – на 3%;
  • кукурузная крупа – на 1%.
  • сахар – на 3%.

"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", – отметили в министерстве.

Как поменялись цены на борщевой набор за год

Согласно данным Госстата, за год лук подорожал на 108%, а свекла и морковь – не более чем 70%. В то же время стоимость капусты выросла на треть. Снизился в цене только картофель – почти на 15%.

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Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а к целевым 5% постепенно вернется в 2022 году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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