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В Украине запускают е-гривню – испытают ее на зарплатах чиновников

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
21 сентября, 14:55
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Полноценный запуск е-гривни ожидается не раньше конца 2022 года
НБУ решил испытать запуск е-гривни
НБУ решил испытать запуск е-гривни / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации хотят в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату чиновникам в е-гривне.

Сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук, передает "Интерфакс-Украина".

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Он заявил, что есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне.

"Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он.

НБУ исследует тематику цифровых валют центральных банков с 2016 года. Е-гривня подкреплена бумажными деньгами (1:1 с обычной гривней), и ее полностью контролирует регулятор.

Что такое е-гривня

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Это электронная форма национальной валюты, которая дает возможность снизить стоимость безналичных операций путем отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Е-гривня может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей:

  • наличным;
  • платежным поручениям;
  • платежным картам и электронным деньгам.

Новое поколение системы электронных платежей

Национальный банк создал государственную систему электронных платежей – СЭП. С 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) НБУ на базе международного стандарта обмена электронными сообщениями между организациями в сфере финансов (ISO 20022).

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Сроки перехода на новое поколение СЭП определены в постановлении № 93 "О введении международного стандарта ISO 20022 в платежной инфраструктуре Украины".

Напомним, ранее у Национального банка появилась новая стратегия.

Также Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.

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