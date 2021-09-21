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Проект госбюджета-2022 Рада приняла к рассмотрению

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
21 сентября, 13:25
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Министр финансов Украины Сергей Марченко озвучил ключевые приоритеты госбюджета-2022
Министр финансов Сергей Марченко представил проект госбюджета-2022
Министр финансов Сергей Марченко представил проект госбюджета-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который во вторник, 21 сентября, представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Во время заседания он назвал ключевые приоритеты госбюджета-2022.

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"Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Также продолжится масштабная цифровизация", – отметил Сергей Марченко во время выступления в парламенте.

Ключевые приоритеты госбюджета:

  • обеспечение качественного уровня медицины и образования;
  • создание инклюзивного образовательного среды и безбарьерной пространства;
  • поддержка ветеранов;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие инфраструктуры;
  • цифровизация.

В свою очередь первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук предложил всем депутатам подавать поправки к проекту.

Основные статьи расходов

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Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 года).

Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.

Борьба с коронавирусом. На борьбу с пандемией коронавируса в Украине хотят выделить 6 млрд грн. Расходы на медицину в 2022 году вырастут до 197,2 млрд гривен – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

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Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.

Рост пенсий. В 2022 году на Пенсионный фонд в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Также деньги направили на:

  • Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);
  • Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);
  • Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;
  • Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • Экологию – 11,2 млрд грн;
  • Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);
  • Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.

Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.

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