Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Проект держбюджету-2022 Рада прийняла до розгляду

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
21 вересня, 13:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр фінансів України Сергій Марченко озвучив ключові пріоритети держбюджету-2022
Міністр фінансів Сергій Марченко представив проект держбюджету-2022
Міністр фінансів Сергій Марченко представив проект держбюджету-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який у вівторок, 21 вересня, представив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Під час засідання він назвав ключові пріоритети держбюджету-2022.

Реклама

"Вперше з 2017 року ми плануємо збільшити стипендії студентам і надати рівні можливості для кожної дитини отримати якісну освіту. Також продовжиться масштабна цифровизация", – зазначив Сергій Марченко під час виступу в парламенті.

Ключові пріоритети держбюджету:

  • забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
  • створення інклюзивного освітнього середовища і безбар'єрного простору;
  • підтримка ветеранів;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток інфраструктури;
  • цифровизация.

Водночас перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук запропонував всім депутатам подавати поправки до проєкту.

Основні статті витрат

Реклама

Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).

Фінансування медицини. У проекті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.

Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з пандемією коронавірусу в Україні хочуть виділити 6 млрд грн. Витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд гривень – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Реклама

Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.

Зростання пенсій. У 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Також гроші направили на:

  • Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроєкту №5600);
  • Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);
  • Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;
  • Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • Екологію – 11,2 млрд грн;
  • Освіту – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);
  • Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.

Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

Опитування
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти