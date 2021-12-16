Работа по-новому: что изменится для украинцев в 2022 году

Главным трендом как для работодателя, так и для соискателя работы является возможность работать по гибридному графику

Основным трендом 2022 года является гибридный график работы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

2021 год стал Альма-матерью для многих трендов на рынке труда. Их влияние в 2022 году только усилится.

"Сегодня" вместе с руководительницей экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Русланой Березовской разбирался в причинах возникновения тех или иных изменений на рынке труда, а также узнал, что ждать в 2022 году.

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Основные тренды и прогнозы 2022 года

Гибридный формат. Компании становятся более гибкими, работают они по формуле: существуют спрос – сделаем и предложение.

Еще в 2020 году работодатели переживали, что их работники не смогут работать удаленно и пытались поскорее вернуться в офис. Однако практика показала другое: людям понравилось работать отдаленно. Отсюда и появился тренд на гибридный формат работы, позволяющий работникам совмещать работу на дому и в офисе.

Таким образом они не чувствуют себя изолированными, встречаясь с коллегами, и, вдобавок ко всему, тратят меньше времени на дорогу, денег на питание в заведениях.

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Поддержание уровня вовлеченности работников. Работодатели все больше начали задумываться: как привлекать людей к развитию самой компании. Ведь это объединяет людей, позволяет им больше раскрыть свой потенциал, у них появляется уверенность, что компания ценит каждого, дорожит своими работниками.

Широкая география сотрудников. Широкое поле поиска как для работодателей, так и для ищущих работу. Ведь благодаря дистанционному графику найти работу или специалиста можно не только в другом городе, но и в стране.

Изменение ценностей. Коронакризис "подкосил" людей. Они переживают за свое психологическое состояние, свое физическое здоровье. Компании привлекают людей через социальные проекты, объединяющие на уровне заботы.

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Well-being программы. Это вовлечение в штат компании психоаналитиков. Компании понимают, что сотрудничать со специалистами следует, а некоторые уже приглашают их на проведение тренингов с работниками.

Последующая диджитализация. Процессы диджетизации будут усиливаться в 2022 году. Это необходимость для работников той или иной компании в плане улучшения знаний, информационной справки и коммуникации как друг с другом, так и с руководством. Такая практика может быть представлена в форме чат-ботов, разнообразных новых приложений.

Обязательная вакцинация и отстранение невакцинированных от работы. Этот вопрос пока не урегулирован на государственном уровне, поэтому прогнозировать что-то крайне трудно.

Рескилинг и апскилинг знаний и навыков в условиях new normal. Хранить людей в ресурсе – основная задача работодателей в 2022 году. Компании уловили тренд 2021, позволяющий совершенствовать знания и навыки своих работников, тем самым повышая эффективность каждого. В 2022 году данный тренд усилится.

Кого ищут работодатели

Большинство работодателей реагируют на спрос и пытаются подстроить свои условия труда под искателей работы. Так случилось и с гибридным форматом, когда украинцам понравилось работать поочередно, по принципу "офис-дом".

По сравнению с 2020 годом предложения работодателя на частичную занятость выросли на 2% , поисковиков на 3%. В связи с этим полная занятость (которая всегда была и продолжает быть в тренде) в прошлом году свои позиции несколько сдала. Работодатели на 2% меньше публикуют вакансий с полным рабочим днем, поисковики на 5% меньше соглашаются на такие условия.

2022 — год массового повышения зарплат

По словам старшего экономиста Центра экономических исследований Александры Коломиец, средняя заработная плата имеет устойчивую тенденцию роста еще с 2016 года. Александра Коломиец отмечает: можно предположить, что тенденция к росту заработной платы сохранится и в 2022 году. К этому приведет и кампания вакцинации против наводнения, которая повлияла на положительные сдвиги в сфере занятости.

Наиболее положительно на показателе средней заработной платы в экономике Украины в 2022 году должно сказаться существенное повышение зарплаты медицинским работникам.

По мнению экономиста, недавнее повышение минимальной заработной платы повлияет на рост оплаты труда низкооплачиваемых работников, особенно на госслужбе. Кроме того, было анонсировано, что продолжится постепенное повышение заработных плат учителям. Эти сдвиги могут затронуть и смежные отрасли.

В частности, повышение оплаты труда медицинских работников в коммунальных медицинских учреждениях с большой вероятностью приведет к росту заработной платы. у работников частных больниц и клиник . То же можно сказать и об образовательных учреждениях, объясняет эксперт.

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