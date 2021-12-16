Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Робота по-новому: що зміниться для українців 2022 року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 14:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головним трендом як для роботодавця, так і для шукача роботи є можливість працювати за гібридним графіком
Основним трендом 2022 року є гібридний графік роботи
Основним трендом 2022 року є гібридний графік роботи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2021 рік став альма-матер для багатьох трендів на ринку праці. Їхній вплив 2022 року тільки посилиться.

"Сьогодні" разом з керівницею експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Русланою Березовською розбиралися у причинах виникнення тих чи інших змін на ринку праці, а також дізнався, що чекати 2022 року.

Реклама

Основні тренди та прогнози 2022 року

Гібридний формат роботи. Компанії стають гнучкішими, працюють вони за формулою: є попит – зробимо і пропозицію.

Ще 2020 року роботодавці переживали, що їхні працівники не зможуть працювати віддалено і намагалися якомога швидше повернутися в офіс. Проте практика показала інше: людям сподобалось працювати віддалено. Звідси і зʼявився тренд на гібридний формат роботи, що дозволяє працівникам поєднувати роботу вдома та в офісі.

Таким чином вони не відчувають себе ізольованими, зустрічаючись з колегами, і, на додаток до всього, витрачають менше часу на дорогу, грошей на харчування в закладах.

Реклама

Підтримання рівня залученості працівників. Роботодавці все більше почали задумуватись: як залучати людей до розвитку самої компанії. Адже це гуртує людей, дозволяє їм більше розкрити свій потенціал, у них зʼявляється впевненість, що компанія цінує кожного, дорожить своїми працівниками.

Широка географія співробітників. Широке поле пошуку як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Адже завдяки дистанційному графіку знайти роботу чи спеціаліста можна не лише в іншому місті, але й країні.

Зміна цінностей. Коронакриза "підкосила" людей. Вони хвилюються за свій психологічний стан, своє фізичне здоровʼя. Компанії залучають людей через соціальні проєкти, що обʼєднують на рівні турботи.

Реклама

Well-being програми. Це залучення до штату компанії психоаналітиків. Компанії розуміють, що співпрацювати зі спеціалістами потрібно, а деякі запрошують їх на проведення тренінгів з працівниками.

Подальша діджиталізація. Процеси діджатилізації посилюватимуться 2022 року. Це необхідність для працівників тієї чи іншої компанії в плані покращення знань, інформаційної довідки та загалом комунікації як один з одним, так і з керівництвом. Така практика може бути у формі чат-ботів, різноманітних нових додатків.

Обовʼязкова вакцинація та відсторонення невакцинованих від роботи. Це питання наразі не врегульоване на рівні державному, тому прогнозувати щось вкрай важко.

Рескілінг та апскілінг знань і навичок в умовах new normal. Зберігати людей у ресурсі — основне завдання роботодавців 2022 року. Компанії вловили тренд 2021 року, що дозволяє удосконалювати знання та навички своїх працівників, тим самим підвищуючи ефективність кожного. 2022 року цей тренд посилиться.

Кого шукають роботодавці

Більшість роботодавців реагують на попит і намагаються підлаштувати свої умови праці під шукачів роботи. Так трапилося і з гібридним форматом, коли українцям сподобалося працювати почергово, по принципу "офіс-дім".

Порівняно з 2020 роком пропозиції роботодавця на часткову зайнятість зросли на 2%, пошукачів – на 3%. У звʼязку з цим повна зайнятість (яка завжди була і продовжує бути в тренді) минулого року свої позиції дещо здала. Роботодавці на 2% менше публікують вакансій на повний робочий день, пошукачі на 5% менше зголошуються на такі умови.

2022 — рік масового підвищення зарплат

За словами старшого економіста Центру економічний досліджень Олександри Коломієць, середня заробітна плата має стійку тенденцію до зростання ще з 2016 року. Олександра Коломієць зазначає: можна припустити, що тенденція до зростання заробітної плати збережеться і 2022 року. До цього приведе і кампанія вакцинації проти ковіду, яка вплинула на позитивні зрушення у сфері зайнятості.

Найпозитивніше на показнику середньої заробітної плати в економіці України 2022 року має позначитися суттєве підвищення зарплати медичним працівникам.

На думку економіста, нещодавнє підвищення мінімальної заробітної плати вплине на зростання оплати праці низькооплачуваних працівників, особливо на держслужбі. Крім того, було анонсовано, що триватиме поступове підвищення заробітних плат вчителям. Ці зрушення можуть зачепити і суміжні галузі.

Зокрема, підвищення оплати праці медичних працівників у комунальних медичних закладах з великою ймовірністю приведе до зростання заробітної плати у працівників приватних лікарень і клінік. Те саме можна сказати і про освітні заклади, пояснює експертка.

Раніше ми писали, кому в Україні готові платити 6 тисяч доларів.

А також дізнавалися: куди й коли краще інвестувати свої заощадження, щоб не тільки не "прогоріти", а й суттєво збагатитися.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти