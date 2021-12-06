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Минимум 6 тысяч долларов в месяц: кому в Украине готовы платить такие зарплаты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 16:16
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Стабильно высокую зарплату уже длительный период демонстрируют три категории
Украинцам и ИТ-сфере готовы платить более 60 тысяч гривен
Украинцам и ИТ-сфере готовы платить более 60 тысяч гривен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первенство занимают ИТ-специалисты. Поскольку украинские IT-компании часто работают с зарубежными заказчиками, зарплата коррелируется с курсом иностранных валют.

Об этом "Сегодня" рассказали в кадровом агентстве grc.ua.

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Эта сфера демонстрировала стабильные заработные платы даже в непростые времена экономического кризиса пару лет назад. В частности, в ноябре ИТ-специалистам предлагали в среднем 62 800 грн. Однако это зависит от уровня квалификации. К примеру, сейчас на портале grc.ua открыта вакансия Senior DevOps Engineer с зарплатой от 6000 до 9000 долларов.

Вторыми по размеру заработной платы топ-менеджеры, руководители. В среднем по Украине они получают 44 500 грн.

Дальше с большим отрывом от лидеров рейтинга идут специалисты по консалтингу, автомобильному бизнесу, строительству и недвижимости, юристы. Они получают в среднем зарплаты от 30 500 грн. до 28 000 грн.

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Перенасыщение рынка

В grc.ua не советуют обращать внимание только на уровень зарплат. Да, ИТ-специалисты наиболее востребованы, но через пара лет эта тенденция может измениться. Если молодежь будет выбирать эту профессию, то может произойти перенасыщение рынка специалистами начального уровня.

Спрос на них упадет и стоимость будет не столь высокой. Останутся "в цене" только высококвалифицированные специалисты. Ведь во всех областях пользуются спросом профессионалы. Компании готовы платить высокие суммы только за знание, опыт и талант.

Средняя зарплата в Украине

Наряду с такими крупными суммами ИТ-специалистов или топ-менеджеров среднестатистический украинец зарабатывает примерно 14 тысяч гривен. Однако большое количество украинцев и такой суммы своими глазами не видели.

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Но словам президента Украины, средняя заработная плата в первий раз в этом году за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов США в месяц, а минимальная составляет 6500 гривен.

Хотя это подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что средняя зарплата считается неправильной. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

"Сегодня" промониторили и другие сферы, где украинцы заработают больше всего. Суммы пересекают отметку в 100 тысяч гривен.

Раньше мы также писали о высокооплачиваемых профессиях в Польше, где можно устроиться без знания языка и опыта.

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