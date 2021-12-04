Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

ТОП-5 самых оплачиваемых профессий: кто в Украине зарабатывает больше всего

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
4 декабря, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы заработать много денег, одного образования недостаточно, сейчас важно изучить современные рыночные тенденции
Больше всего в Украине зарабатывают работники ИТ-сферы
Больше всего в Украине зарабатывают работники ИТ-сферы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Человек, который выбирает профессию, ориентируется не только на свои личные предпочтения и интересы, он большое внимание обращает и на престижность той или иной специальности, а также на уровень оплаты труда.

"Сегодня" узнавали, на кого имеет смысл учиться, чтобы зарабатывать много денег. Мы составили список ТОП-5 высокооплачиваемых профессий.

Реклама

ИТ-специалист

Во время невероятных технологий сфера ИТ-бизнеса едва ли не наиболее нуждается в квалифицированных работниках. Суммы заработной платы, по статистическим данным Work.ua, могут достигать 100 тысяч гривен (зависит от уровня знаний, опыта и направления деятельности).

В перечень входят профессии: информационных директоров (100 тысяч грн.), ".Net-программистов" (70 тысяч грн.), Java developer (60 тысяч грн.), Team leade (50 тысяч грн.), Game developer (37500 гривен) и т. д.

Топ-менеджер

По данным из 245 вакансий, размещенных на Work.ua, в среднем топ-менеджер в Украине зарабатывает 32500 грн.

Реклама

Если рассматривать конкретно по городам Украины, то лидером является Днепр, где работник такого звена может получать 73 тысячи гривен, в Киеве данный показатель достигает 40 тысяч гривен.

Заметим, что топ-менеджер — специалист высокого ранга, способный быстро решать проблемы, четко понимать свою роль в компании и вести ее в определенном направлении, а также понимать, что на его плечи возложена огромная ответственность.

Амбициозность, дисциплинированность, коммуникабельность, навыки лидерства – качества, без которых топ-менеджер не ТОП. Быть таким в университете не научат. Кроме профильного, для получения определенных знаний нужно еще и дополнительное образование: курсы, тренинги, а главное — практика.

Реклама

Топ-менеджерами сразу не становятся. До этой должности нужно расти, идти вперед шаг за шагом по профессиональной лестнице.

Стоматолог

Столько лет, потраченных в университете, не пройдут понапрасну для стоматологов. Сегодня это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Такая деятельность также имеет незаурядные перспективы роста, особенно для стоматологов-ортодонтов.

По данным из 368 вакансий, размещенных на Work.ua, за последние 3 месяца, такому работнику предлагают в среднем 27500 гривен. Заметим, что показатель средний. В столице, например, заработная плата стоматолога достигает более 37 тысяч гривен.

За рубежом же профессия стоматолога оплачивается несколько больше. Если взять в пример соседнюю Польшу, то в государственных клиниках он может получать от 1700 евро/месяц, а в частных — от 4000 евро/месяц. Обратите внимание, что 85% стоматологических клиник в Польше – частные.

Телеведущий

Сфера информации и телекоммуникации, по данным Госстата, предлагает украинцам больше 15 тысяч гривен. Когда речь идет о работе телеведущего, то согласно информации 61 вакансии, размещенных за последние три месяца на Work.ua, в Украине он зарабатывает 25 тысяч гривен.

Больше всего телеведущим платят в Харькове — около 30 тысяч гривен.

Поэтому добавим, что креативные и творческие профессии всегда будут иметь спрос на рынке труда. И даже если вы специалист одной сферы, переквалифицироваться дело не трудное. В дополнение ко всему, будете иметь преимущество, и свое первое образование можете применить себе во благо.

Риелтор

Грамотный риелтор совмещает в себе аналитика (знает рынок, анализирует соотношение предложения и спроса), психолога (способен создать благоприятную атмосферу на встречах), юриста (знает законодательство и порядок заключения сделок с недвижимостью), торговца (правильно представляет информацию как о положительных моментах, так и о недостатках недвижимости, которую он продает или сдает в аренду).

Заработная плата риелтора (если он работает самостоятельно) не имеет конкретного предела, суммы могут достигать достаточно высоких показателей. Однако если говорить о вакансиях на сайтах поиска работы, то в среднем специалист такой сферы зарабатывает 29 тысяч гривен, в Киеве эта сумма превышает 37 тысяч грн.

Итак, проанализировав рынок труда, можно сказать: вакансий с хорошей заработной платой немало. Однако вопрос заключается в другом: достаточно ли в украинцев, ищущих работу, квалификации, знаний, умений, опыта для той или иной деятельности.

Каждый должен понимать, что стать топ-менеджером сразу после окончания университета, не имея никакого опыта, невозможно. Карьера выстраивается шаг за шагом. Квалификация повышается — заработная плата растет.

Средний уровень зарплаты по Украине

Средний уровень заработной платы, по словам президента Украины, достигает более 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен. Рядовой украинец, зарабатывающий, как говорится, "на своем холме", не соглашается с таким утверждением. Многие и в глаза не видели таких денег.

Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что средняя зарплата считается неправильной. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

Но украинцы утверждают, что и 500 долларов — сумма недостаточная для жизни, ведь цены растут быстрее зарплаты.

Ранее "Сегодня" писал, на сколько выросла минимальная заработная плата и что будет с ней в 2022 году.

А также узнавали: как подзаработать на инвестициях, и куда лучше всего вкладывать свои средства.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять