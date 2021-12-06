Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Мінімум 6 тисяч доларів на місяць: кому в Україні готові платити такі зарплати

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 16:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Стабільно високу зарплату вже тривалий період демонструють три категорії
Українцям і ІТ-сфері готові платити понад 60 тисяч гривень
Українцям і ІТ-сфері готові платити понад 60 тисяч гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Першість займають ІТ-спеціалісти. Оскільки українські IT-компанії часто працюють із закордонними замовниками, зарплати корелюються із курсом іноземних валют.

Про це "Сьогодні" розповіли в кадровому агентстві grc.ua.

Реклама

Ця сфера демонструвала стабільні заробітні плати навіть у непрості часи економічної кризи кілька років тому.Так, у листопаді ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 62 800 грн. Проте це залежить від рівня кваліфікації. Наприклад, наразі на порталі grc.ua відкрита вакансія Senior DevOps Engineer із зарплатою від 6000 до 9000 доларів.

Другими за розміром заробітної плати є топ-менеджери, керівники. В середньому по Україні вони отримують 44 500 грн.

Далі з великим відривом від лідерів рейтингу йдуть спеціалісти з консалтингу, автомобільного бізнесу, будівництва та нерухомості, юристи. Вони отримують в середньому зарплати від 30 500 грн до 28 000 грн.

Реклама

Перенасичення ринку

У grc.ua не радять звертати увагу лише на рівень зарплат. Так, ІТ-спеціалісти найзатребуваніші, але за кілька рокі ця тенденція може змінитися. Якщо молодь обиратиме лише цю професію, то може відбутися перенасичення ринку спеціалістами початкового рівня.

Попит на них впаде і вартість буде не такою високою. Залишатимуться "у ціні" лише висококваліфіковані спеціалісти. Адже у всіх сферах користуються попитом професіонали. Компанії готові платити високі суми за знання, досвід та талант.

Середня зарплата в Україні

Поряд з такими великими сумами ІТ-спеціалістів чи топ-менеджерів, середньостатистичний українець заробляє приблизно 14 тисяч гривень.

Реклама

За словами президента України, середня заробітна плата вперше цього року за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів США на місяць, а мінімальна становить 6500 гривень. Проте велика кількість українців і такої суми на власні очі не бачила.

Хоча президентські слова підтверджує й офіційна статистика, спеціалісти кажуть, що середню зарплатню рахують неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це тільки сім мільйонів українців.

"Сьогодні" промоніторили і інші сфери, де українці зароблять найбільше. Суми перетинають позначку у 100 тисяч гривень.

Раніше ми також писали про високооплачувані професії в Польщі, де влаштуватися можна без знання мови та досвіду.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

30.83

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти