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В Украине с 1 декабря выросла минимальная зарплата

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 09:56
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Украинцам уже во второй раз повысили заработную плату в этом году
Зарплата повысилась на 500 грн
Зарплата повысилась на 500 грн / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря вырос на 500 гривен. Теперь она составляет 6500 грн.

Об этом идет речь в документе закона о государственном бюджете на 2021 год.

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Отметим, к минимальной зарплате привязаны зарплаты бюджетников и налоги бизнеса. А также – размер ЕСВ, который оплачивается по ставке 22%. Поэтому минимальный размер вырастет с 1320 до 1430 гривен, максимальный размер – с 19800 до 21450 гривен.

Что будет с "минималкой" в 2022 году

За 2021 это уже второе повышение. Напомним, с 1 января минимальная зарплата украинцев с 5000 грн. выросла до 6000 грн. В частности, планировали дойти до показателя 6500 грн еще в июле этого года, однако правительство перенесло это на конец года. Следующее повышение запланировано в октябре 2022 г.

На фоне повышения зарплаты, ждите череду подорожаний

В декабре в Украине подорожает интернет, но стабилизируется рынок недвижимости. Как насчет продуктов? Подорожают корма для животных, а фермерам приходится сокращать поголовье. Эксперты связывают рост цен с ценами на энергоносители: тарифы на газ и электричество для предприятий.

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В общем, вырастет цена не на все продукты, а популярные для праздников. В частности, мясо, майонез, яйца, овощи, фрукты. Такие товары чаще всего украинцы используют в повседневной жизни.

На фоне увеличения минимальной зарплаты средняя уменьшилась. Да, Украина должна населению более 4 млрд грн .

Также журналисты "Сегодня" узнавали: куда и когда лучше инвестировать свои сбережения чтобы не только не "прогореть", но и существенно обогатиться.

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