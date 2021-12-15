Дім чи офіс? Чи реально втримати українців на умовах гібридного графіка

Гібридний графік роботи буде в тренді ще тривалий час

Графік гібридної роботи залишиться актуальним ще тривалий час / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Епідемія коронавірусу вплинула на роботу практично всіх галузей у всьому світі. Відтепер більшість працівників працюють за принципом гібридного графіка: частина в офісі, частина віддалено.

Що це за графік і які його позитивні моменти, "Сьогодні" розбирався разом з директором з управління персоналом "Медіа Група Україна" Евгенієм Бондаренком.

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Гібридний графік — нова нормальність для бізнесу

Гібридний формат праці — це модель організації роботи, за якої співробітники частину свого часу проводять в офісі компанії, а частину — дистанційно. Такий формат дозволяє поєднати плюси від обох моделей: ви маєте можливість побачитися та поспілкуватися з колегами, а решту часу працювати з дому.

Це доволі зручно: люди не марнують час на дорогу, не витрачають багато на їжу в закладах тощо, і водночас вони не відчувають ізольованості та регулярно комунікують з командою офлайн.

Як довго гібридний графік буде в тренді

За словами Евгенія Бондаренка, довготривалий віддалений режим роботи суттєво вплинув на працівників. На його думку, вплив позитивний.

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"Наскільки довго це триватиме? Це залишиться з нами назавжди в тому чи іншому форматі. Я знаю, що багато бізнесів вже перевели частину своїх працівників на постійну віддалену роботу. Така тенденція буде збережена. Люди побачили, що це працює, і роботодавці вимушені будуть пропонувати подібні умови, інакше відкриті вакансії так і залишаться відкритими", — говорить експерт.

Серед плюсів Бондаренко виокремлює можливість роботодавця знайти спеціалістів не тільки у своєму місті чи країні. Та й для того, хто шукає роботу, географія пошуку теж різко збільшилася.

Як реагує на це український бізнес

Евгеній Бондаренко зазначає, що український бізнес пристосувався до формату віддаленої роботи.

Вони розуміють, що відтепер умови праці змінилися. Люди вибирають компанії стабільні, яких потрясіння (подібно епідемії коронавірусу) потривожить не сильно, з гнучким графіком роботи, з можливістю працювати з будь-яої точки планети.

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Багато роботодавців переконані: люди мають працювати там, де вони покажуть найкращий результат своєї роботи, що буде своєю чергою корисним компанії.

Пандемія перекроїла ринок праці

В додаток до віддаленої роботи, ринок праці став менш мобільним. Більшість співробітників вважають за краще стабільну наявність роботи, аніж кар'єрне зростання.

Деякі тенденції, які і раніше проявлялися на ринку праці, тільки посилилися на тлі пандемії. Це:

зростання попиту на автоматизацію рутинних процесів;

перенавчання співробітників і фахівців;

підвищений попит на вузьких фахівців;

попит з боку глобальних компаній на працівників секторів економіки, що розвиваються.

Деякі сектори змінюються активніше за інші. Наприклад, медицина та IT отримали додатковий розвиток. А ось туризм і сфера обслуговування продовжують нести втрати.

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