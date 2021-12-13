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Украинцев ждут массовые повышения: что будет с зарплатами в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 16:06
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Эксперт "Сегодня" дала прогноз относительно повышения зарплат украинцам в 2022 году
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже анонсировали повышение заработной платы бюджетникам в 2022 году, но вопрос оплаты труда до сих пор интересует всех украинцев.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, ожидать ли украинцам повышения зарплат в 2022 году.

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По словам старшей экономистки Центра экономических исследований Александры Коломиец, средняя заработная плата имеет устойчивую тенденцию роста с 2016 г.

"Даже в кризисном 2020 г. произошел рост на 7,4%. Причем, говорится о росте в реальном измерении", – говорит эксперт.

Александра Коломиец отмечает, что можно предположить, что тенденция роста заработной платы сохранится и в 2022 году. К этому приведет и вакцинальная кампания, приведшая к положительным сдвигам в сфере занятости.

Наиболее положительно на показателе средней заработной платы в экономике Украины в 2022 г. должно сказаться существенное повышение зарплаты медицинским работникам.

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По мнению экономистки, недавнее повышение минимальной заработной платы повлияет на рост оплаты труда низкооплачиваемых работников, в бюджетном секторе – значительную долю от всех работников, особенно на госслужбе.

Кроме того, было анонсировано, что продолжится постепенное повышение заработных плат учителям. Эти сдвиги могут затронуть и смежные отрасли.

Так, повышение оплаты труда медицинских работников в коммунальных медицинских учреждениях с большой вероятностью приведет к росту заработной платы у работников частных больниц и клиник. То же можно сказать и об образовательных учреждениях, объясняет эксперт.

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"Кроме того, чисто статистически на показатель средней заработной платы в экономике может повлиять запуск правового режима Дія Сіти. Его резиденты должны постепенно переходить на общий режим налогообложения труда и сокращать долю работников-ФЛП", – рассказывает Коломиец.

Следовательно, зарплаты айтишников и работников других технологических компаний пополнят официальную статистику и повысят средний показатель оплаты труда в этих сферах.

Прогноз Министерства экономики

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2022 году средняя зарплата вырастет до 15 778 грн.

Эксперты и аналитики также дали прогноз на несколько последующих лет:

  • в 2023 году средняя зарплата составит 17 425 грн;
  • в 2024 году средняя зарплата составит 19 258 грн.

Рост минимальной зарплаты также предусмотрен, так как по нормам европейских стран она должна составлять около 60% от средней.

"Сегодня" уже писали, сколько в среднем украинцы зарабатывают в 2021 году и кому в Украине готовы платить 6 тысяч долларов.

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