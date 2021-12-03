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Средняя зарплата более 500 долларов? Сколько на самом деле зарабатывают украинцы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
3 декабря, 16:21
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По словам президента Украины, средняя заработная плата украинцев в долларовом эквиваленте составляет 500 долларов

Средняя зарплата украинцев в первый раз за всю историю независимости превысила отметку в 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, виступая с речью в Верховной Раде.

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Корреспондентка "Сегодня" Ксения Барвиненко узнала, действительно ли украинцы стали богатеть, или рост зарплат остался на бумаге президентского отчета.

Виталий, житель села неподолеку Кропивницкого, говорит, что если бы и было 500 долларов зарплаты, все равно пришлось бы экономить. Мужчина признается, что последний раз видел такие деньги год назад, как и его односельчане.

Однако обращение Владимира Зеленского в Верховной Раде утверждает обратное: и Виталий, и его односельчане зарабатывают хорошо, как и миллионы украинцев. По его словам, средняя заработная плата в первый раз в этом году за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 50 долларов США в месяц, а минимальная составляет 6500 гривен.

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Не официальная, а реальная статистика

Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что среднюю заработную плату считают неправильно. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

Также в период кризиса увеличилось количество безработных. Экономисты утверждают, что более реальные цифры это показатели накоплений: если украинцы хорошо зарабатывают, то и больше откладывают. Но многим такая роскошь недоступна, преимущественно наоборот экономят.

"По данным статистики, 2-3% населения могут накапливать деньги, остальные живут в формате "от зарплаты к зарплате", — говорит экономист Александр Кущ.

Украинцы говорят, что и 500 долларов — сумма недостаточная для жизни, ведь цены растут быстрее зарплат.

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"Мне кажется, что одному человеку можно прожить на эти деньги, а если рассматривать семью, особенно, когда это мама в декрете, а отец зарабатывает 13 тысяч гривен... Все знают, сколько стоят хорошие педиатрические услуги, медикаменты, здоровая еда", – говорит Юлия, жительница Харькова.

Что будет с минимальной зарплатой в 2022 году

Размер минимальной зарплаты с 1 декабря увеличился на 500 гривен. В настоящее время она составляет 6500 грн. За 2021 это уже второе повышение. Следующее запланировано в октябре 2022 года и "минималка" будет составлять 6700 гривен.

К слову, к ней привязан размер ЕСВ для малого и среднего бизнеса, оплачиваемый по ставке 22%. Поэтому данный показатель вырастет с 1320 до 1430 гривен (в соответствии с "минималкой").

Раньше мы писали о товарах и услугах, которые вскоре увеличатся в цене.

Также "Сегодня" узнавали: куда и когда лучше инвестировать свои сбережения, чтобы не только не "прогореть", но существенно обогатиться.

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