Средняя зарплата более 500 долларов? Сколько на самом деле зарабатывают украинцы

Средняя зарплата украинцев в первый раз за всю историю независимости превысила отметку в 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил, виступая с речью в Верховной Раде.
Корреспондентка "Сегодня" Ксения Барвиненко узнала, действительно ли украинцы стали богатеть, или рост зарплат остался на бумаге президентского отчета.
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Виталий, житель села неподолеку Кропивницкого, говорит, что если бы и было 500 долларов зарплаты, все равно пришлось бы экономить. Мужчина признается, что последний раз видел такие деньги год назад, как и его односельчане.
Однако обращение Владимира Зеленского в Верховной Раде утверждает обратное: и Виталий, и его односельчане зарабатывают хорошо, как и миллионы украинцев. По его словам, средняя заработная плата в первый раз в этом году за последние 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 50 долларов США в месяц, а минимальная составляет 6500 гривен.
Не официальная, а реальная статистика
Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что среднюю заработную плату считают неправильно. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.
Также в период кризиса увеличилось количество безработных. Экономисты утверждают, что более реальные цифры это показатели накоплений: если украинцы хорошо зарабатывают, то и больше откладывают. Но многим такая роскошь недоступна, преимущественно наоборот экономят.
"По данным статистики, 2-3% населения могут накапливать деньги, остальные живут в формате "от зарплаты к зарплате", — говорит экономист Александр Кущ.
Украинцы говорят, что и 500 долларов — сумма недостаточная для жизни, ведь цены растут быстрее зарплат.
"Мне кажется, что одному человеку можно прожить на эти деньги, а если рассматривать семью, особенно, когда это мама в декрете, а отец зарабатывает 13 тысяч гривен... Все знают, сколько стоят хорошие педиатрические услуги, медикаменты, здоровая еда", – говорит Юлия, жительница Харькова.
Что будет с минимальной зарплатой в 2022 году
Размер минимальной зарплаты с 1 декабря увеличился на 500 гривен. В настоящее время она составляет 6500 грн. За 2021 это уже второе повышение. Следующее запланировано в октябре 2022 года и "минималка" будет составлять 6700 гривен.
К слову, к ней привязан размер ЕСВ для малого и среднего бизнеса, оплачиваемый по ставке 22%. Поэтому данный показатель вырастет с 1320 до 1430 гривен (в соответствии с "минималкой").
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