Середня зарплата понад 500 доларів? Скільки насправді заробляють українці

За словами президента України, середня заробітна плата українців в доларовому еквіваленті становить 500 доларів

Середня зарплата українців вперше за всю історію незалежності перевищила позначку в 500 доларів, тобто 14 тисяч гривень.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи з промовою у Верховній Раді.

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Кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Барвіненко дізналася, чи дійсно українці почали багатіти, чи всі зростання зарплат лишилися на папері президентського звіту.

Віталій, мешканець села поблизу Кропивницького, говорить, що якби і було 500 доларів зарплати, все одно довелося б економити. Чоловік зізнається, що востаннє бачив такі гроші рік тому, як і його односельці.

Проте звернення Володимира Зеленського у Верховній Раді стверджує зворотнє: і Віталій, і його односельці заробляють добре, як і мільйони українців. За його словами, середня заробітна плата вперше у цьому році за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 50 доларів США на місяць, а мінімальна становить 6500 гривень.

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Не офіційна, а реальна статистика

Хоча президентські слова підтверджує і офіційна статистика, спеціалісти кажуть, що середню зарплатню рахують неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це тільки сім мільйонів українців.

Також в період кризи збільшилася кількість безробітних. Економісти стверджують, що більш реальні цифри — це показники накопичень: якщо українці добре заробляють, то й більше відкладають. Та багатьом така розкіш недоступна, переважно навпаки — економлять.

"За даними статистики, 2-3% населення можуть накопичувати гроші, решта живуть у форматі "від зарплати до зарплати", — говорить економіст Олександр Кущ.

Українці кажуть, що і 500 доларів — сума недостатня для життя, адже ціни зростають швидше, ніж зарплати.

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"Мені здається, що одній людині можна прожити на ці гроші, а якщо розглядати сімʼю, ососбливо, коли це мама в декреті, а батько заробляє 13 тисяч гривень... Всі знають, скільки коштують хороші педіатричні послуги, медикаменти, здорова їжа", — говорить Юлія, жителька Харкова.

Що буде з мінімальною зарплатою 2022 року

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня збільшився на 500 гривень. Наразі вона становить 6500 грн. За 2021 рік це вже друге підвищення. Наступне заплановане у жовтні 2022 року і "мінімалка" становитиме 6700 гривень.

До слова, до неї прив'язаний розмір ЄСВ для малого та середнього бізнесу, який оплачується за ставкою 22%. Тому цей показник зросте з 1320 до 1430 гривень (відповідно до "мінімалки").

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