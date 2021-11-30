Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине уменьшилась средняя зарплата – кому не доплатили больше всего

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 12:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По состоянию на 1 ноября текущего года задолженность по выплате зарплаты работникам разных звеньев промышленности составляет более 4 млрд грн
Украина должна населению более 4 млрд грн
Украина должна населению более 4 млрд грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине выросла задолженность по заработной плате. Больше всего государство должно Донецкой области (более 1 млрд грн), меньше всего – перед Черновицкой (более 3,3 млн грн). Сумма задолженности перед жителями Киева составляет более 546 млн грн.

Если сравнить общую задолженность состоянием на 1 ноября 2021 с 1 октября этого года – это 100,1%.

Реклама

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

График задолженности 2020-2021 рр
График задолженности 2020-2021 рр / Фото: скриншот

На начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом более половины образовано в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%). Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, прекративших подавать отчеты в течение 2019–2020 годов, на 1 ноября 2021 г. составила 158,5 млн грн.

Реклама

Средняя заработная плата

Штатный работник предприятий, учреждений и организаций в октябре 2021 г. получал 14045 грн. Это в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн.).

Динамика средней зароботной платы 2020-2021 рр
Динамика средней зароботной платы 2020-2021 рр / Фото: скриншот

По сравнению с сентябрем средняя заработная плата уменьшилась на 1,4%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2020 г.) увеличилась на 15,4%.

Реклама

Индекс реальной заработной платы в октябре 2021 г. в сравнении с сентябрем 2021г. составил 97,8%, а по отношению к октябрю 2020 г. – 104,0%.

Изменения с 1 декабря

В декабре 2021 года украинцев ждет ряд важных нововведений, среди которых материальное поощрение за вакцинацию от коронавируса и повышение налогов.

В связи с тем, что с 1 декабря в Украине повышают минимальную зарплату, минимальный размер налога составит 1430 гривен – 22% от минимальной зарплаты. Его должны оплатить ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения.

Однако тем, кто выбрал общую систему налогообложения, нужно будет до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, уплатить не менее 4070 грн.

А сколько получают украинцы в Польше и что их ждет там на самом деле , читайте в материале "Сегодня".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять