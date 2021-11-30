В Украине уменьшилась средняя зарплата – кому не доплатили больше всего

По состоянию на 1 ноября текущего года задолженность по выплате зарплаты работникам разных звеньев промышленности составляет более 4 млрд грн

Украина должна населению более 4 млрд грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине выросла задолженность по заработной плате. Больше всего государство должно Донецкой области (более 1 млрд грн), меньше всего – перед Черновицкой (более 3,3 млн грн). Сумма задолженности перед жителями Киева составляет более 546 млн грн.

Если сравнить общую задолженность состоянием на 1 ноября 2021 с 1 октября этого года – это 100,1%.

Реклама

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

График задолженности 2020-2021 рр / Фото: скриншот

На начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом более половины образовано в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%). Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, прекративших подавать отчеты в течение 2019–2020 годов, на 1 ноября 2021 г. составила 158,5 млн грн.

Реклама

Средняя заработная плата

Штатный работник предприятий, учреждений и организаций в октябре 2021 г. получал 14045 грн. Это в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн.).

Динамика средней зароботной платы 2020-2021 рр / Фото: скриншот

По сравнению с сентябрем средняя заработная плата уменьшилась на 1,4%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2020 г.) увеличилась на 15,4%.

Реклама

Индекс реальной заработной платы в октябре 2021 г. в сравнении с сентябрем 2021г. составил 97,8%, а по отношению к октябрю 2020 г. – 104,0%.

Изменения с 1 декабря

В декабре 2021 года украинцев ждет ряд важных нововведений, среди которых материальное поощрение за вакцинацию от коронавируса и повышение налогов.

В связи с тем, что с 1 декабря в Украине повышают минимальную зарплату, минимальный размер налога составит 1430 гривен – 22% от минимальной зарплаты. Его должны оплатить ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения.

Однако тем, кто выбрал общую систему налогообложения, нужно будет до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, уплатить не менее 4070 грн.

А сколько получают украинцы в Польше и что их ждет там на самом деле , читайте в материале "Сегодня".