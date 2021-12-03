"Ярмо" на шию чи поштовх для українського села: скільки доведеться платити за землю з 1 січня

З першого січня власники земельних паїв платитимуть державі податок

Кожен власник землі платитиме державі податок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із січня набудуть чинності зміни до Податкового кодексу України.

Згідно з новим законопроєктом №5600, кожен власник земельного паю повинен сплатити податок державі.

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Закон передбачає запровадження мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) з 1 січня. Кажучи простими словами, МПЗ — це сума податку, яка має бути мінімально сплачена за земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Які передбачено нарахування?

Перший період нарахування мінімального податкового зобов'язання — 2022 рік, тобто МПЗ нараховуватиметься у 2023 році за 2022 рік. У 2022 та 2023 роках МНО становитиме 4% від нормативної грошової оцінки землі, а далі – 5%. Тож, замість орієнтовних 1500 грн. у середньому з гектара на рік доведеться заплатити близько 1200 грн. Але для цього закон 5600 ще має підписати президент.

З січня 2022 року новий податок на землю за кожний гектар ділянок, розташованих за межами населених пунктів, будуть змушені сплачувати власники паїв земельних ділянок площею від 50 соток.

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Від сплати мінімального податкового зобов'язання звільнено власників земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, у дачних та садових кооперативах, а також дільниць, отриманих у результаті приватизації у кооперативах, які перебувають у зоні відчуження.

Інші зміни в "податковому законі"

Якщо законопроєкт підпише Володимир Зеленський, в Україні з 22 січня, окрім мінімального земельного податку, передбачено такі зміни:

запроваджується податок у розмірі 18% на доходи від продажу сільгосппродукції на суму більше 12 мінімальних зарплат;

буде зменшено мінімальну площу землі фермерського господарства;

чотири групи платників, які займаються розведенням свійської птиці (крім курей), виключаються з платників єдиного податку;

податок на продаж другої нерухомості протягом року встановлено у розмірі 5%, а третього та усіх наступних об'єктів за ставкою 18%. У той же час продаж першого об'єкта нерухомості протягом року податком не оподатковується за умови, що перебуває у власності продавця більше 3 років;

обмеження та відмова у виїзді керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі невиконання податкового обов'язку.

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