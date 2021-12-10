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Проблема 90-х: почему женщины зарабатывают на 50% меньше, чем мужчины

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 16:41
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Доля женщин в мировых трудовых доходах составляла около 30% в начале 1990-х годов, а сегодня почти 35%
Сексизм приводит к зарплатному неравенству
Сексизм приводит к зарплатному неравенству / Фото: Коллаж: Сегодня

Во всем мире зарплаты женщин, в среднем, на 50% меньше, чем у мужчин, хотя они и не работают меньше.Такая ситуация сложилась еще в 90-х и не изменилась до сих пор, хотя в некоторых странах количество женщин с высшим образованием превысило количество мужчин.

Об этом говорится в Докладе о мировом неравенстве.

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Что с доходами?

Доля женщин в мировых трудовых доходах составляла около 30% в начале 1990-х годов, а сегодня она – чуть менее 35%.

"В мире гендерного равенства женщины будут получать 50% всего трудового дохода. За последние 30 лет прогресс был очень медленным на глобальном уровне. Динамика была разной в разных странах: некоторые отмечали прогресс, другие – наблюдали сокращение доли женщин в заработках", – объяснили такую динамику авторы документа.

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Специалисты считают, что сексизм приводит к зарплатному неравенству. Поскольку именно гендерные предрассудки мегают женщинам двигаться по карьерной лестнице и получать большую зарплату. И все это несмотря на то, что зачастую женщины более образованы, чем мужчины.

/ Фото: скриншот

Например, женщины занимают должности в:

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  • автомобильной промышленности работает лишь 26%.
  • медицинских и фармацевтических компаниях женщин – 59%, но они работают на низких должностях.

В трудовых отношениях есть еще одно проявление сексизма. Это большой объем работы по дому, уходу за детьми и пожилыми людьми. Из-за этого много женщин тратят время на бесплатный труд и не могут найти высокооплачиваемую работу

"Женский труд обесценивается во всем мире. Женщины несоразмерно берут на себя обязанности по уходу, и все это играет важную роль в заработной плате",рассказала Insider директор по исследованиям Национального женского юридического центра Жасмин Такер.

Кроме того, многие женщины в условиях карантина уходят с работы, чтобы присматривать за заболевшими родственниками или детьми. В таких условиях семьи несут серьезные убытки.

Вред экономике

Еще в 2015 году компания McKinsey выяснила, что достижение полного гендерного равенства в трудовой сфере может увеличить мировой ВВП на дополнительные 26% – 10 трлн долларов за 10 лет.

А если представить более скромное улучшение ситуации, то мировой ВВП может вырасте к 2025 году на 12 трлн долларов. Но, на данном этапе, мировая экономика уже потеряла эти деньги.

А Международная организация труда (МОТ) выяснила, что если бы разница в участии женщин и мужчин на рынке труда сократилась хотя бы в странах "Большой двадцатки), мировой ВВП вырос бы на 3,9%, или на $5,8 трлн. Кроме того, глобальный рынок труда получил бы около 100 млн дополнительных работников.

Что в Украине?

Согласно официальной статистике Минэкономики в первом квартале 2021 года гендерный разрыв в зарплатах составлял 18%. Но, в этой статистике учитывают лишь белые зарплаты. Соответственно,ситуация в стране немного хуже.

В 2020 гожу страна присоединилась к "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства и Международная коалиции по равной оплате труда (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Наша страна пообещала снижать разрыв в оплате труда женщин и мужчин.

Где платят больше всего

В Украине самыми востребованными работодателями специальностями были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%). К слову, еще в августе среди самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

Сайт "Сегодня" выяснил, что лучшая оплата труда происходит в Киеве, Черновицкой Кировоградской, Ивано-Франковской и Ровенской области.

А вот меньше платят в Киевской области, а также на Закарпатье, в Черниговской, Луганской и Тернопольской областях.

Ранее мы сообщали, что в Украине выросла задолженность по заработной плате. Больше всего государство должно Донецкой области (более 1 млрд грн), меньше всего – Черновицкой (более 3,3 млн грн). Сумма задолженности перед жителями Киева составляет более 546 млн грн.

Напомним, что Украина в 2022 году будет уделять приоритетное внимание расходам на образование, здравоохранение, оборону и безопасность. В частности, планируют поднять зарплаты учителям и стипендии студентам.

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