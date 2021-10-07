Кого активно ищут работодатели? ТОП-3 популярные специальности в Украине

Если еще в августе среди самых актуальных категорий октября были медики, в сентябре востребованность резко снизилась

В августе в тройке самых актуальных категорий были медики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине самыми востребованными работодателями специальностей сентября были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6.5%).

Согласно данным кадрового портала grc.ua, еще в августе среди самых актуальных категорий октября были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

Реклама

В сентябре категория "Медицина, фармацевтика" по востребованности работодателями опустилась на восьмое место (5.4% всех актуальных вакансий сентября).

С чем это связано?

Причиной падения востребованности специалистов категории "Медицина, фармацевтика" называют снижение случаев коронавируса в августе и начале сентября. Однако из-за того, что уже в средине сентября в Украине продолжился рост заболеваемости, категория на 1 октября с восьмого места поднялась на пятое.

Каких вакансий в Украине меньше всего?

Меньше всего открытых вакансий было для специалистов, ищущих работу в таких категориях:

Реклама

инсталляция и сервис (0.5% всех актуальных вакансий сентября);

добыча сырья (0.3%);

спортивные клубы/фитнес/салоны красоты (0.3%);

страхование (0.3%);

государственная служба/некоммерческие организации (0.2%).

А что в Польше?

Чаще всего работу в Польше предлагают таким специалистам:

рабочим (14%);

из сферы ІТ (13% всех актуальных вакансий региона);

из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).

из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0.1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".

Ранее мы писали, что украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.