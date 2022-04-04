Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Повторят судьбу Ирана: как Россия расплачивается за войну против Украины

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 14:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, спасется ли экономика Российской Федерации от удушающих санкций за вторжение в Украину
Российская экономика опускается на дно
Российская экономика опускается на дно / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Заявления Владимира Путина, что Россия переводит оплату экспорта газа в рублях, не спасет экономику РФ от краха, а лишь ускорит процесс отказа Европы от российского газа.

Об этом рассказал в эфире программы "Україна з Тиграном Мартиросяном" советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Реклама

По его словам, ситуация для России будет ухудшаться и дальше, причем довольно быстрыми темпами. Поэтому сейчас в Кремле, по мнению эксперта, будут пытаться найти выход из ситуации.

"Все рассказы о рассчетах за газ в рублях ничего не означают. Они уже не сработали и заявления в Европе уже это показывают. Теперь вопрос для России заключается в том, как откатиться назад, чтобы как минимум попытаться получить евро за газ, как было прописано в контракте. Но они сами стимулировали дискурс, поставив его на очень быстрые реки, что Европа должна отказываться от российского газа. Они сейчас будут этим заниматься очень активно", – рассказал Устенко.

Реклама

По его мнению, Россия сейчас четко повторяет судьбу еще одной страны, "задавленную" санкциями за свою недальновидную политику – Ирана. Арабское государство живет под санкциями уже более 40 лет.

"Если посмотреть на уровень жизни в Иране до 1979 года и сравнить их с теперешним временем – мы увидим, что сейчас они живут хуже, чем до санкций. Как минимум два поколения не могут приблизиться к уровню до санкций", – говорит он.

При этом Олег Устенко отмечает, что даже недавнее укрепление российского рубля к доллару не спасет экономику РФ от коллапса, а жителей России – от бедности.

Реклама

"Если посмотреть на курс, который подает Центробанк РФ, и сравнить с курсом на черном рынке – отличие составляет около 30%. Если бы официальный курс был 70/65 рублей, тогда можно было бы утверждать, что это ничего не означает. Ведь когда есть черный рынок – это означает, что официальный курс не является равновесным состоянием. Вопрос в том, за сколько вы можете купить. Когда есть большая маржинальная разница, начиная от 120 за доллар, значит, курс является неэффективным", – добавил Олег Устенко.

Санкции против Центробанка РФ

Ранее под санкции от ЕС и США попал главный государственный банк РФ Центробанк.

Таким образом, большая часть резервов Центробанка оказалась заблокированной, и это сильно ударило по курсу рубля.

Ранее Центробанк поддерживал рубль, благодаря этим резервам, а теперь валюта отправилась в "свободное плаванье".

Санкции против Центробанка ввела даже Япония, хотя до этого страна сохраняла нейтралитет в вопросе войны России против Украины.

Ранее мы рассказывали, как в РФ искусственно поддерживают курс рубля, и писали, почему шантаж Путина не сработал и РФ придется принимать оплату за газ в евро.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять