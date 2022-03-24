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С больной головы на здоровую? Почему Путин решил продавать газ за рубли

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 17:32
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Эксперты объяснили, к чему может привести изменение валюты газовых контрактов
Сейчас Россия испытывает трудности с оплатой по долгам
Сейчас Россия испытывает трудности с оплатой по долгам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия пытается перекроить европейский энергетический рынок. Путин потребовал перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в "недружественные страны" с долларов и евро на российские рубли. Он поручил российскому Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

"Сегодня" с экспертами разбирались, зачем это нужно России.

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Переподписать контракты

Первое, на что обращают внимание эксперты, что требование российского руководства сменить валюту контракта потребует от всех компаний переподписать уже существующие договоры. Другими словами, это может быть просто повод попытаться, кроме валюты контрактов внести в текущие договоры и другие изменения.

"В газовых контрактах указано, что платить надо в конкретной валюте. Не принципиально, доллар это буде или евро. И рубли там не предусмотрены. И в одностороннем порядке сказать: "А теперь я хочу получать выручку в рублях" просто нельзя", – поясняет экономист Сергей Фурса.

По его словам, многие европейские компании уже отказались от предложенной новой формы оплаты рублями за газ. Свое "нет" озвучили итальянский и австрийские энергетики. Правда, лояльные путинскому режиму страны, все-таки могут пойти на такой шаг и сделать приятное руководству РФ.

С больной головы на здоровую

Еще одна причина инициативы введения рублевых оплат – это попытка перенести точку входа валюты из ЕС в Россию. По сегодняшним схемам компании ЕС платят за газ в евро или долларах на счета определенных банков, а "Газпром" и его дочерние компании должны сами заниматься тем, что заводить деньги в РФ.

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А этому мешают санкции, которые наложены на российские банки. Даже госкомпании и крупные холдинги периодически сталкиваются с тем, что не могут сделать проплаты в адрес кредиторов и фактически находятся в состоянии технического дефолта.

"Предполагается, что покупатели газа должны будут искать рубли на внутреннем российском рынке. То есть, оплата превращается в головную боль европейцев, плюс снижается риск того, пока деньги дойдут до Газпрома привычным безналичным маршрутом – их тоже кто-то может арестовать", – говорит экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Кроме того, есть опасения, что если европейцы будут продавать свои доллары и евро на российском внутреннем рынке, то Центробанк сможет манипулировать курсом рубля. Хотя в этом может быть и минус для РФ.

"Важный вопрос – по какому курсу Россия предложит получать рубли за газ? Ну явно не по довоенным 75 руб. за долл. А если платить по текущему курс 100 руб. за долл., то это явно невыгодно РФ. Ведь рублевый печатный станок уже включился и в условиях жуткого товарного дефицита стабильная девальвация рубля неизбежна. То есть переход на расчеты за газ с твердой валюты на слабый рубль – это выстрел себе в ногу", – говорит экономист Эрик Найман.

Эксперт не исключает, что таким способом Россия хочет поставить ЕС в неловкое положение – им придется самим придумывать, как обходить санкции, чтобы платить за российский газ в рублях.

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Способ обойти санкции

Еще одна причина такого решения кроется в том, что из-за замороженных резервов российского Центробанка, Россия испытывает трудности с оплатой по долгам. Если обязать западные страны покупать газ за рубли, то и по долгам можно будет рассчитываться рублями.

"Это способ отодвигать дефолт. В РФ надеются, что ЕС согласится получать оплату за российские еврооблигации рублями. То есть Россия будет перечислять держателям еврооблигаций и других российских долгов рубли на спец счет. С него будет производиться оплата по долгам. Это позволит бесконечно избегать дефолта", – говорит Эрик Найман.

По его словам, в России хотят, чтобы получатели рублей продавали их заинтересованным европейцам, чтобы те, в свою очередь, рассчитывались этими рублями с РФ за российский газ и другое сырье.

Правда, большинство экспертов считают, что европейские страны не пойдут на поводу у России. Ведь тогда они, по сути, будут пытаться обходить собственные санкции. А это приведет не только к экономическим потерям, но и к репутационным.

Ранее мы писали о том, как война России в Украине ударит по всей мировой экономике. Как россияне будут жить под санкциями, читайте здесь.

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Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

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