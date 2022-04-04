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Повторять долю Ірану: як Росія розплачується за війну проти України

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 14:12
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Розповідаємо, чи врятується економіка Російської Федерації від санкцій за вторгнення в Україну
Російська економіка опускається на дно
Російська економіка опускається на дно / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Заяви Володимира Путіна, що Росія переказує оплату експорту газу у рублях, не врятує економіку РФ від краху, а лише прискорить процес відмови Європи від російського газу.

Про це розповів у ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

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За його словами, ситуація для Росії погіршуватиметься й надалі, причому досить швидкими темпами. Тому зараз у Кремлі, на думку експерта, намагатимуться знайти вихід із ситуації.

"Всі розповіді про розрахунки за газ у рублях нічого не означають. Вони вже не спрацювали і заяви в Європі вже це показують. Тепер питання для Росії полягає в тому, як відкотитися назад, щоб як мінімум спробувати отримати євро за газ, як було прописано в контракті. Але вони самі стимулювали дискурс, поставивши його на дуже швидкі річки, що Європа має відмовлятися від російського газу. Вони зараз цим займатимуться дуже активно", – розповів Устенко.

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На його думку, Росія зараз чітко повторює долю ще однієї країни, "задавлену" санкціями за свою недалекоглядну політику – Ірану. Арабська держава живе під санкціями вже понад 40 років.

"Якщо подивитися на рівень життя в Ірані до 1979 року і порівняти їх із теперішнім часом – ми побачимо, що зараз вони живуть гірше, ніж до санкцій. Як мінімум два покоління не можуть наблизитися до рівня до санкцій" , – каже він.

При цьому Олег Устенко зазначає, що навіть нещодавнє зміцнення російського рубля щодо долара не врятує економіку РФ від колапсу, а росіян – від бідності.

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"Якщо подивитися на курс, який подає Центробанк РФ, і порівняти з курсом на чорному ринку – відмінність становить близько 30%. Якби офіційний курс був 70/65 рублів, можна було б стверджувати, що це нічого не означає. Адже коли є чорний ринок, це означає, що офіційний курс не є рівноважним станом. Питання у тому, за скільки ви можете купити. Коли є велика маржинальна різниця, починаючи від 120 за долар, значить, курс є неефективним. , – додав Олег Устенко.

Санкції проти Центробанку РФ

Раніше під санкції від ЄС та США потрапив головний державний банк РФ Центробанк.

Таким чином, більшість резервів Центробанку виявилася заблокованою, і це сильно вдарило по курсу рубля.

Раніше Центробанк підтримував рубль завдяки цим резервам, а тепер валюта відправилася у "вільне плавання".

Санкції проти Центробанку ввела навіть Японія, хоча раніше країна зберігала нейтралітет у питанні війни Росії проти України.

Раніше ми розповідали, як у РФ штучно підтримують курс рубля, і писали, чому шантаж Путіна не спрацював і РФ доведеться приймати оплату за газ у євро.

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