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Польша манит все больше украинских заробитчан: кому готовы платить космические деньги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 13:32
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Рассказываем о пятерке высокооплачиваемых вакансий в Польше
Польским работодателям не хватает рабочих рук
Польским работодателям не хватает рабочих рук / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польским работодателям не хватает рабочих рук. Все чаще на сайтах поиска работы для украинцев появляются новые вакансии с достаточно высокими зарплатами.

О наиболее высокооплачиваемых из них "Сегодня" рассказала Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

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Сварщик (1300-1700 евро)

В основном среди требований для такой деятельности:

  • опыт работы или профильное образование;
  • знание норм охраны труда и пожарной безопасности;
  • умение производить электросварные работы на тонкой стали 1-3 мм.

Работодатель помогает получить рабочую визу. Кандидату не обязательно знать польский.

Менеджер по развитию продаж холодильного оборудования (2000-4000 евро)

Работодатель ищет специалиста, который увеличит количество продаж и аренды холодильного оборудования на территории Польши.

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Требования:

  • коммуникабельность;
  • высокий уровень знания польского языка;
  • наличие страницы в LinkedIn;
  • желание учиться и развиваться.

Java-разработчик (3000-4500 евро)

Работодатель занимается разработкой ПО и технической поддержкой клиентов в банковском и финансовом секторах. Выдвигает следующие требования:

  • опыт коммерческой разработки Java от 2 лет;
  • базовые знания Linux;
  • знание принципов объективно-ориентированного программирования;
  • знание принципов реляционных баз данных;
  • уровень знания английского языка – от Intermediate.

Часто дают возможность выбрать либо переезд в Польшу, либо удаленная работа.

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Remote Senior/Mid Vue.js Developer (3500-4000 долларов)

Работодатель занимается веб- и мобильной разработкой, облачными сервисами.

Требования:

  • опыт разработки мобильных приложений – от 2 лет;
  • знание фреймворка Vue;
  • опыт работы с TypeScript;
  • знание синтаксиса ES6+;
  • уровень знания английского языка – не ниже В2;
  • знание принципов одного из препроцессоров CSS.

Angular Front-End Developer (от 4000 евро)

Часто это сервисы, которые позволяют безопасно обменивать криптовалюту.

Требования:

  • опыт профессиональной фронтенд разработки – от 3 лет;
  • опыт в разработке приложений с использованием Angular 2+;
  • опыт работы с инструментами тестирования;
  • знание принципов UI/UX дизайнов.

Новые правила

В Польше упростили процесс трудоустройства иностранных граждан. В перечне шести стран, для которых были внесены изменения, оказалась и Украина. Ряд соответствующих указов подписал президент Польши Анджей Дуда.

Новые правила вступят в силу ориентировочно во второй половине января:

  • работники смогут работать без разрешения два года с декларацией о доверенности работы;
  • чтобы подать заявление на карту пребывания, украинцам не нужно будет предоставлять справки о месте жительства в Польше и источнике дохода. Теперь будут проверять только, есть ли у иностранца гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной;
  • от украинцев теперь не потребуют выдачи нового вида на жительство и работу, если была смена должности и рост зарплаты;
  • чтобы подтвердить свое социальное обеспечение, работникам достаточно будет предоставить договор трудоустройства с указанной зарплатой.

Раньше мы рассказывали о реальной историю украинского заробитчанина: как относились к нему поляки, сколько зарабатывал и другие интересные истории на заработках в Польше.

Также мы писали, как украинцам заработать за Мальдивы за одну зарплату в стране, где средняя зарплата больше 78 тысяч гривен.

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