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Польща вабить все більше українських заробітчан: кому готові платити космічні гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 13:32
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Розповідаємо про пʼятірку високооплачуваних вакансій у Польщі
Польським роботодавцям не вистачає робочих рук
Польським роботодавцям не вистачає робочих рук / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польським роботодавцям не вистачає робочих рук. Все частіше на сайтах пошуку роботи для українців зʼявляються нові вакансії з доволі високими зарплатами.

Про найбільш високооплачувані з них "Сьогодні" розповіла Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

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Зварювальник (1300-1700 євро)

В основному серед вимог для такої діяльності:

  • досвід роботи або профільна освіта;
  • знання норм охорони праці та пожежної безпеки;
  • уміння проводити електрозварні роботи на тонкій сталі 1-3 мм.

Роботодавець допомагає отримати робочу візу. Кандидату не обов’язково знати польську мову.

Менеджер з розвитку продажів холодильного обладнання (2000-4000 євро)

Роботодавець шукає фахівця, який збільшить кількість продажів та оренд холодильного обладнання на території Польщі.

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Вимоги:

  • комунікабельність;
  • високий рівень знання польської мови;
  • наявність сторінки в LinkedIn;
  • бажання вчитися та розвиватися.

Java-розробник (3000-4500 євро)

Роботодавець займається розробкою ПЗ та технічною підтримкою клієнтів у банківському та фінансовому секторах. Висуває такі вимоги:

  • досвід комерційної розробки на Java від 2 років;
  • базові знання Linux;
  • знання принципів об’єктивно-орієнтованого програмування;
  • знання принципів реляційних баз даних;
  • рівень знання англійської мови – від Intermediate.

Часто дають можливість вибрати: або переїзд до Польщі, або віддалена робота.

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Remote Senior/Mid Vue.js Developer (3500-4000 доларів)

Роботодавець займається веб- та мобільною розробкою, хмарними сервісами.

Вимоги:

  • досвід розробки мобільних додатків – від 2 років;
  • знання фреймворку Vue;
  • досвід роботи з TypeScript;
  • знання синтаксису ES6+;
  • рівень знання англійської мови – не нижче ніж В2;
  • знання принципів одного з препроцесорів CSS.

Angular Front-End Developer (від 4000 євро)

Часто це сервіси, які дають можливість безпечно обмінювати криптовалюту.

Вимоги:

  • досвід професійної фронтенд розробки – від 3 років;
  • досвід у розробці додатків з використанням Angular 2+;
  • досвід роботи з інструментами тестування;
  • знання принципів UI/UX дизайнів.

Нові правила

У Польщі спростили процес працевлаштування іноземних громадян. У переліку шести країн, для яких внесли зміни, опинилася й Україна. Низку відповідних указів підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Нові правила набудуть чинності орієнтовно у другій половині січня:

  • заробітчани зможуть працювати без дозволу два роки із декларацією про доручення роботи;
  • щоб подати заяву на карту перебування, українцям не потрібно буде надавати довідки про місце проживання у Польщі та постійному джерелі доходу. Тепер перевірятимуть лише, чи є у іноземця гарантована робота із зарплатою не нижчою за мінімальну;
  • від українців тепер не вимагатимуть видачі нової посвідки на проживання та роботу, якщо була зміна посади та зростання зарплати;
  • щоб підтвердити своє соціальне забезпечення, заробітчанам достатньо буде надати договір працевлаштування із зазначеною зарплатою.

Раніше ми розповідали про реальну історію українського заробітчанина: як ставилися до нього поляки, скільки заробляв та інші цікаві історії на заробітках у Польщі.

Також ми писали, як українцям заробити за Мальдіви за одну зарплату в країні, де середня зарплата більше 78 тисяч гривень.

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