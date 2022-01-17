Польща вабить все більше українських заробітчан: кому готові платити космічні гроші

Польським роботодавцям не вистачає робочих рук. Все частіше на сайтах пошуку роботи для українців зʼявляються нові вакансії з доволі високими зарплатами.
Про найбільш високооплачувані з них "Сьогодні" розповіла Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.
Зварювальник (1300-1700 євро)
В основному серед вимог для такої діяльності:
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- досвід роботи або профільна освіта;
- знання норм охорони праці та пожежної безпеки;
- уміння проводити електрозварні роботи на тонкій сталі 1-3 мм.
Роботодавець допомагає отримати робочу візу. Кандидату не обов’язково знати польську мову.
Менеджер з розвитку продажів холодильного обладнання (2000-4000 євро)
Роботодавець шукає фахівця, який збільшить кількість продажів та оренд холодильного обладнання на території Польщі.
Вимоги:
- комунікабельність;
- високий рівень знання польської мови;
- наявність сторінки в LinkedIn;
- бажання вчитися та розвиватися.
Java-розробник (3000-4500 євро)
Роботодавець займається розробкою ПЗ та технічною підтримкою клієнтів у банківському та фінансовому секторах. Висуває такі вимоги:
- досвід комерційної розробки на Java від 2 років;
- базові знання Linux;
- знання принципів об’єктивно-орієнтованого програмування;
- знання принципів реляційних баз даних;
- рівень знання англійської мови – від Intermediate.
Часто дають можливість вибрати: або переїзд до Польщі, або віддалена робота.
Remote Senior/Mid Vue.js Developer (3500-4000 доларів)
Роботодавець займається веб- та мобільною розробкою, хмарними сервісами.
Вимоги:
- досвід розробки мобільних додатків – від 2 років;
- знання фреймворку Vue;
- досвід роботи з TypeScript;
- знання синтаксису ES6+;
- рівень знання англійської мови – не нижче ніж В2;
- знання принципів одного з препроцесорів CSS.
Angular Front-End Developer (від 4000 євро)
Часто це сервіси, які дають можливість безпечно обмінювати криптовалюту.
Вимоги:
- досвід професійної фронтенд розробки – від 3 років;
- досвід у розробці додатків з використанням Angular 2+;
- досвід роботи з інструментами тестування;
- знання принципів UI/UX дизайнів.
Нові правила
У Польщі спростили процес працевлаштування іноземних громадян. У переліку шести країн, для яких внесли зміни, опинилася й Україна. Низку відповідних указів підписав президент Польщі Анджей Дуда.
Нові правила набудуть чинності орієнтовно у другій половині січня:
- заробітчани зможуть працювати без дозволу два роки із декларацією про доручення роботи;
- щоб подати заяву на карту перебування, українцям не потрібно буде надавати довідки про місце проживання у Польщі та постійному джерелі доходу. Тепер перевірятимуть лише, чи є у іноземця гарантована робота із зарплатою не нижчою за мінімальну;
- від українців тепер не вимагатимуть видачі нової посвідки на проживання та роботу, якщо була зміна посади та зростання зарплати;
- щоб підтвердити своє соціальне забезпечення, заробітчанам достатньо буде надати договір працевлаштування із зазначеною зарплатою.
Раніше ми розповідали про реальну історію українського заробітчанина: як ставилися до нього поляки, скільки заробляв та інші цікаві історії на заробітках у Польщі.
Також ми писали, як українцям заробити за Мальдіви за одну зарплату в країні, де середня зарплата більше 78 тисяч гривень.