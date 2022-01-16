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Мальдіви за одну зарплату: де українським заробітчанам платять чималі кошти

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 січня, 08:00
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Середні зарплати в цій країні сягають більше 78 тисяч гривень
Польща залишається найпопулярнішим напрямком для заробітків
Польща залишається найпопулярнішим напрямком для заробітків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наприкінці 2021 року польський сейм вніс поправки до законів та спростив трудовим мігрантам перебування та працевлаштування у країні. Нові положення закону стануть причиною довгострокового перебування трудових мігрантів.

Про це "Сьогодні" повідомила Руслана Березовська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

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В 2021 році в Польщі працювало більше 1,5 млн українців. Цього року ця цифра може збільшитись.

Зарплата в Польщі

Головною причиною для пошуку роботи за кордоном є бажання отримувати більшу заробітну плату. Згідно з даними кадрового порталу grc.ua, середня пропонована зарплата у Польщі – 78 100 грн.

  • Від 44 100 грн до 103 500 грн пропонують 50% роботодавців.
  • Від 103 500 до 123 300 грн – 29%.
  • Від 123 300 грн – 21%.

Популярні сфери

  1. На першому місці з великим відривом розташувалася сфера інформаційних технологій, інтернету та телекомунікацій – 34%.
  2. Друге місце за кількістю вакансій зайняли продажі (14%).
  3. Третє – наука та освіта (10%).

Поза трійкою лідерів з однаковим показником у 5% розташувалися дві категорії: адміністративний персонал та виробництво, сільське господарство .

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Найбільш високооплачувані вакансії

Неважко здогадатися, що найвищий середній рівень прибутку має сегмент інформаційних технологій, інтернету та телекомунікацій – 95 600 грн. Подальший рейтинг найбільш прибуткових сфер виглядає наступним чином:

  • продажі – 76 100 грн;
  • виробництво, сільське господарство – 54 300 грн;
  • автомобільний бізнес – 31 200 грн;
  • управління персоналом, тренінги – 26 500 грн.

Як бачимо, попри середню заробітну плату у 3000 доларів, у деяких сферах працівники все одно отримують прибуток на рівні українському.

Покарання заробітчан

2022 року Польща посилює боротьбу із нелегальним працевлаштуванням, тому заробітчанам, які не працюють у країні легально, загрожують штрафи, депортація та заборона на в'їзд до Польщі терміном до 5 років.

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З метою викорінення нелегального працевлаштування у Польщі будь-якої миті на підприємство тепер може прийти інспекція, яка перевірить, чи всі іноземці працевлаштовані легально та отримують зарплату офіційно.

Хоча більшість українців у Польщі зараз працюють легально, залишаються ті, хто погоджується на нелегальне працевлаштування або свідомо обирають нелегальну роботу через вищу зарплату.

Раніше ми розповідали, які зміни впровадила Польща для українських заробітчан, а також писали, що один із найбільших страхів українських заробітчан бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів.

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