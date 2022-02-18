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Платить за газ стало дороже: что изменилось в платежных системах

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 16:30
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Максимальная сумма одной операции при помощи EasyPay теперь может составлять 29 999 грн
Платежные системы начали повышать лимиты по оплате газа
Платежные системы начали повышать лимиты по оплате газа / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина постепенно переходит на новую систему оплаты за газ через платежные системы. К примеру, платежная система EasyPay повысила лимит на размер платежа за газ для клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Об это сообщается на сайте "Нафтогаза".

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Теперь сумма одной операции составляет 29 999 грн, вместо 14 999 грн, как было раньше.

Отмечается, что так будет устранена проблема при осуществлении платежей через сайт госкомпании, поэтому были внесены изменения в договор между "Нафтогазом" и платежной системой.

Какие лимиты у других платежных систем по состоянию на 17 февраля:

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  • Portmone – до 49 999 грн;
  • LiqPay – до 45 000 грн;
  • iPay – до 29 999 грн.

В "Нафтогазе" отмечают, что такие лимиты на суммы связаны с ограничениями Нацбанка на максимальную сумму платежа. Если клиентам нужно заплатить сумму более 29 999 грн, то необходимо разбить платеж на части.

Сколько газа добыла Украина

В течение января, крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 1,19 миллиарда кубометров газа.

Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, для нужд потребителей было передано 1,12 млрд куб.

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"Сегодня" также писали, что делать, если вам пришла платежка "с долгами" и рассказывали, грозит ли Украине дефицит газа.

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