Платити за газ стало дорожче: що змінилося у платіжних системах

Максимальна сума однієї операції за допомогою EasyPay тепер може становити 29 999 грн.

Платіжні системи почали підвищувати ліміти з оплати газу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Україна поступово переходить на нову систему оплати за газ через платіжні системи. Наприклад, платіжна система EasyPay підвищила ліміт на розмір платежу за газ для клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

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Тепер сума однієї операції складає 29 999 грн , замість 14 999 грн як було раніше.

Зазначається, що так усунуть проблему при здійсненні платежів через сайт держкомпанії, тому було внесено зміни до договору між "Нафтогазом" та платіжною системою.

Які ліміти в інших платіжних систем станом на 17 лютого:

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Portmone – до 49999 грн;

LiqPay – до 45 000 грн.;

iPay – до 29999 грн.

У "Нафтогазі" зазначають, що такі ліміти на суми пов'язані з обмеженнями Нацбанку на максимальну суму платежу. Якщо клієнтам потрібно заплатити суму понад 29 999 грн., то необхідно розбити платіж на частини.

Скільки газу видобула Україна

Протягом січня найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" видобула 1,19 мільярда кубометрів газу.

Це на 1,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, для потреб споживачів було передано 1,12 млрд. куб.

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