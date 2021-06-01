Перерасчет пенсий, цена газа и скидки от МАУ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Фото: Сегодня, Pixabay и Depositphotos

С 1 июня в Украине начнется перерасчет пенсий тем пенсионерам, кто продолжал трудиться, даже имея право на заслуженный отдых, а газоснабжающие компании начали продавать украинцам голубое топливо по новым тарифам.

Перерасчет пенсий

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С 1 июня в Украине пересчитают пенсии тем, кто с момента назначения пенсии продолжал выходить на работу. Размер надбавок зависит от страхового стажа, однако на повышение выплаты могут рассчитывать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал трудиться более двух лет.

Таких украинцев сейчас около 700 тысяч. Размер надбавок зависит от страхового стажа. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – пересчет проведут автоматически.

Цена газа

Накануне 1 июня почти все газоснабжающие компании опубликовали свежие ценники на голубое топливо: месячное предложение на июнь, а также годовое базовое, которое компании могут пересматривать только в сторону уменьшения.

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Самые низкие цены предложили "Агросинтез трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88, "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт" – 7,89, а также ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96.

Несколько поставщиков немного снизили базовую годовую цену, однако в общем годовые предложения будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

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В тренде Цена газа для украинцев на июнь и год: где стоит дешевле

Валютное пике

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал сайту "Сегодня", что в июне доллар продолжит снижение и к концу месяца может упасть до 27,0–27,5 грн, а евро – до 32,8–33,5 грн.

Укрепление гривни относительно американской валюты продолжается шестой месяц, с декабря-2020. При этом она укрепилась и к евро после снижения в апреле. За месяц доллар просел на 0,9%, евро – на 0,8%. А с начала года доллар снизился относительно гривни на 2,7%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,9%.

Скидки от МАУ

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Украинский лоукост SkyUp Airlines анонсировал акцию – почти бесплатные билеты для детей, родители которых отправляются в Дубай. При приобретении взрослого билета для ребенка, которому исполнилось два, но еще нет 12 лет, оплачивается только 1% от стоимости тарифа и аэропортовые сборы.

А тем временем крупнейший отечественный перевозчик – "Международные авиалинии Украины" – продолжает предоставлять 20%-ную скидку на билеты, которая действуют до 5 июня. При этом вылет должен быть осуществлен до 20 июня, а возвращение – до 30 июня. Рейсы по Украине стоят от 674 грн в одну сторону, в Европу – от 716, на Кавказ – от 1775, рейсы в Каир и Дубай обойдутся чуть более 3300 грн.

"Джаз-экспресс" от "Укрзализныци"

С 24 по 28 июня во Львове будет проходить Leopolis Jazz Fest. На время фестиваля "Укрзализныця" временно превратит поезд "Интерсити+" № 715 Киев – Львов в специальный "Джазовый экспресс". В вагонах будут включать джазовую музыку. Также компания разыграет два билета на открытие фестиваля. И хотя добраться до Львова в эти дни можно любым из четырех десятков поездов, "Джазовый экспресс" – самый удобный: отправляется из столицы в 06:50 и прибывает во Львов в 13:45.

Напомним, 31 мая сайт "Сегодня" рассказывал об оформлении пенсий по-новому и рост зарплат учителей.

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