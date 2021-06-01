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Перерахунок пенсій, ціна газу і знижки від МАУ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

1 червня, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Головні економічні новини 1 червня – Міжнародні авіалінії України дарують 20% знижки

Фото: Сьогодні, Pixabay та Depositphotos

Фото: Сьогодні, Pixabay та Depositphotos

З 1 червня в Україні розпочнеться перерахування пенсій тим пенсіонерам, хто продовжував трудитися, навіть маючи право на заслужений відпочинок, а газопостачальні компанії почали продавати українцям блакитне паливо за новими тарифами.

Перерахунок пенсій

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З 1 червня в Україні перерахують пенсії тим, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу. Розмір надбавок залежить від страхового стажу, однак на підвищення виплати можуть претендувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував працювати більше ніж два роки.

Таких українців нині близько 700 тисяч. Розмір надбавок залежить від страхового стажу. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок проведуть автоматично.

Ціна газу

Напередодні 1 червня майже всі газопостачальні компанії опублікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію на червень, а також річну базову, яку компанії можуть переглядати лише в бік зменшення.

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Найнижчі ціни запропонували: "Агросинтез трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Евод трейд" КП "Луцькводоканал" – 7,88, "Черкасигаз збут" і "Уманьгаз збут" – 7,89, а також ДК "Нафтогаз України" – 7,96.

Кілька постачальників трохи знизили базову річну ціну, проте загалом річне пропонування коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

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В тренді
В Україні з 1 червня перерахували пенсії: хто отримає доплати

Валютне піке

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб розповів сайту "Сьогодні", що в червні долар продовжить зниження і до кінця місяця може впасти до 27,0-27,5 грн, а євро – до 32,8-33,5 грн.

Зміцнення гривні щодо американської валюти триває шостий місяць, з грудня-2020. Водночас вона зміцнилася і до євро після зниження в квітні. За місяць долар просів на 0,9%, євро – на 0,8%. А з початку року долар знизився щодо гривні на 2,7%, а євро подешевшав до національної валюти на 3,9%.

Знижки від МАУ

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Український лоукост SkyUp Airlines анонсував акцію – майже безкоштовні квитки для дітей, батьки яких вирушають у Дубай. Купуючи дорослий квиток для дитини, якій виповнилося два, але ще немає 12 років, слід оплатити тільки 1% від вартості тарифу та аеропортові збори.

А тим часом найбільший вітчизняний перевізник – "Міжнародні авіалінії України" – продовжує надавати 20-відсоткову знижку на квитки, яка діють до 5 червня. Умова: виліт має бути здійснений до 20 червня, а повернення – до 30 червня. Рейси в межах України коштують від 674 грн в один бік, в Європу – від 716, на Кавказ – 1775, рейси до Каїра і Дубая обійдуться трохи більше за 3300 грн.

"Джаз-експрес" від "Укрзалізниці"

З 24 по 28 червня у Львові проходитиме Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю "Укрзалізниця" тимчасово перетворить поїзд "Інтерсіті+" № 715 Київ – Львів на спеціальний "Джазовий експрес". У вагонах будуть вмикати джазову музику. Також компанія розіграє два квитки на відкриття фестивалю. І хоча дістатися Львова в ці дні можна будь-яким із чотирьох десятків поїздів, "Джазовий експрес" – найзручніший: рушає зі столиці о 06:50 і прибуває до Львова о 13:45.

Нагадаємо, 31 травня сайт "Сьогодні" розповідав про оформлення пенсій по-новому і зростання зарплат вчителів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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