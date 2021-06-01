Цена газа для украинцев на июнь и год: где стоит дешевле

Газоснабжающие компании обнародовали свои тарифы на ближайший месяц и год

К концу мая почти все газоснабжающие компании публиковали свежие ценники на голубое топливо: месячное предложение на июнь, а также годовое базовое, которое компании могут пересматривать только в сторону уменьшения.

Об этом сообщает государственный портал ГазПравда.

Несколько поставщиков немного снизили базовую годовую цену, однако в общем годовые предложения, как и в мае, будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили "Агросинтез трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн, "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт" – 7,89 грн, а также ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн.

Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный летний ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр. Еще более 20 поставщиков будут продавать клиентам по годовому тарифному плану кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.

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НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОДОВОЙ ТАРИФ ИЮНЬ ООО "Агросинтез трейдинг" 7,80 7,80 ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал" 7,88 7,88 ООО "Черкассыгаз сбыт" 7,89 11,45 ООО "Уманьгаз сбыт" 7,89 11,47 ООО "ГК "Нафтогаз Украины" 7,96 ООО "Волыньэлектросбыт" 7,98 8,88 ООО "Закарпатье энергосбыт" 7,98 8,88 ООО "Львовгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Киевоблгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Харьковгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Волыньгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Винницагаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Ривнегаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Сумыгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Хмельницкгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Черновцыгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Черниговгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Днепропетровскгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Житомиргаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Николаевгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Запорожгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "Закарпатгаз сбыт" 7,99 7,99 ООО "ЙЕ энергия" 7,99 7,99 ООО "ГП "Промсервис" 7,99 ООО "Мегаватт энерго сервисная компания" 8,09 8,09 ООО "ЭРУ людям" 8,10 ООО "Львовэнергосбыт" 8,20 ООО "Энерджи трейд групп" 8,94 7,88 ООО "Газпоставсервис" 8,57 8,57 ООО "Прикарпат энерго трейд" 8,60 8,60 ООО "Киевгазэнерджи" 8,70 8,70 ООО "ЭРУ трейдинг" 8,90 ООО "Донецкие энергетические услуги" (Yasno) 8,94 8,94 ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) 8,94 8,94 ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) 8,94 8,94 ООО "Тернопольоблгаз" 8,99 8,99 ГП "Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз" 8,99 ООО "Луганскгаз сбыт" 8,99 ООО "Одессагаз снабжение" 9,20 ООО "Нафтогаз поставки" 9,50 12,00 ООО "Маргаз" 9,75 8,75 ООО "Аскания энерджи" 9,95 9,50 ООО "Газ АП" 9,99 7,99 ООО "Кременчукгаз-трейдинг" 9,99 7,96 ООО "Полтавагаз сбыт" 9,99 9,99 ООО "ТД "Лубныгаз" 9,99 9,99 ООО "ЛКТ Электрум" 10,00 ООО "Свой" 10,00 9,50 ООО "М Газ трейдинг" 10,18 10,18 ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" 10,20 10,20 ООО "Свободная энергетическая компания Топэнерго" 10,41 9,59 ООО "Азовгаз" 10,49 9,90 ГП "Полум'я" ПАО "Коростышевгаз" 10,50 10,50 ООО "Газпромпостач" 10,80 11,22 ООО "Торговая электрическая компания" 10,80 ООО "Гласкомерц" 10,80 11,00 ООО "Галнафтогаз" 10,99 7,99 ООО "Газоснабжающая компания "Гелиос" 11,00 ООО "Хмельницкэнергосбыт" 11,00 11,50 ООО "ТАС энергия страны" 11,22 11,22 ООО "Юниверс газ" 11,40 ООО "Стройнафтогаз" 11,99 7,99 ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" 13,50 8,50 ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" 13,50 11,77 ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" 13,50 11,89 ПОН 11,59

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" занимается разработкой и внедрением трехлетнего тарифного плана на газ для бытовых потребителей, который поможет удешевить газ для украинцев.

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